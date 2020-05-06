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Mamak’ta sahur bir başka güzel

Mamak Belediyesi’nin ramazan davulcu geleneğini yaşatma adına harekete geçerek ramazan davulcularını belirlemesinin ardından, davulcular her gün bir mahallede vatandaşları sahura kaldırarak geleneği yaşatıyor.
Mamak’ta sahur bir başka güzel

Sahur vakti davullarıyla sokağa çıkarak maniler eşliğinde davul çalan ve vatandaşları sahura kaldıran davulcuların adresi Karaağaç Mahallesi oldu. Osmanlı geleneğini yaşatmak adına fes takıp, beyaz gömlek ve yelek giyerek mahalleyi sokak sokak dolaşan davulcular, manilerinde de korona virüs ile ilgili sosyal mesaj da veriyor. Davulcular, “Eller çok yıkanacak, dirseğe hapşurulacak, sarılmak yok, sadece uzaktan bakılacak” manileri eşliğinde davul çalarak, vatandaşları sahura uyandırıyor.

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Eski gelenekleri yaşatıyoruz

Ramazan ayının evlerde kısıtlı geçmesine rağmen eski gelenekleri yaşattıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Nerede o eski ramazanlar diyerek başlar yeni Ramazanlarımız. Ramazan-ı Şerif’in olmazsa olmazı Ramazan davulu geleneğimizi bu yıl dönüşümlü olarak her gün farklı bir mahallemizde sürdürmekteyiz. Eskisi gibi sokakların dolup taştığı cıvıl cıvıl Ramazanlara, sokakların dolup taştığı sahurlara ulaşmak istiyoruz. Hep birlikte güzel günler göreceğiz inşallah” dedi.

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