  • BIST 1.569
  • Altın 446,433
  • Dolar 7,3962
  • Euro 8,9568
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -6 °C
»

Mamak’ta salgın konserleri

Mamak Belediyesi salgın süresince geliri olmayan müzisyenlere destek olmak amacıyla konser programları hazırladı. 
Mamak’ta salgın konserleri

Bu kapsamda ilk konseri Halk Ozanları gerçekleştirdi. Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde sanatçılara Mamak Belediyesi Orkestrası da destek oldu. 1,5 saati aşkın sahnede kalan sanatçılar, birbirinden güzel eserlerle kulakların pasını sildi. Mamak Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan konserin ikincisi de Karadeniz ve Anadolu Türküleri’nin yer alacağı repertuarla 22 Ocak Cuma günü gerçekleşecek. Destek programıyla, kültür sanat sektörünün güç kaybetmesinin önlenmesi ve Mamaklıların daha fazla sayıda kültür sanat faaliyetiyle buluşmasını amaçladıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Dayanışma içerisinde hem sanata ufak da olsa bir can suyu verelim, zor durumda olan arkadaşlarımıza destek olalım amacıyla bu konserleri gerçekleştiriyoruz. Sanatın her türlüsünü Mamaklı hemşehrilerimizle buluşturacağız. Sanatçının en büyük besin kaynağı alkıştır. Sağlıklı günlerde, inşallah bu salonları doldurarak sanatçılarımızı alkışlayacağımız günler yakındır. Birlikte başaracağız” dedi.

dsc_1535.jpg

Müzik hepimizin ortak dilidir
Sanatçılar da Başkan Köse’ye teşekkür ederek, “Dünyanın her yerinde maddi olduğu kadar manevi olarak da zor günlerden geçiyoruz. Ruhsal açıdan beslenmeye, güçlü durmaya ve mücadele etmeye ihtiyacımız var. Müzik hepimizin ortak dilidir. Bu sebeple tam da bu zamanda bu ortak dile sarılıp birbirimize güç vermeliyiz. Sağlıklı günlere kavuşmak için en büyük aşı sevgi, beraberlik ve dayanışmadır. Desteklerinden dolayı Mamak Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

dsc_1519.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Soğuktan donmak üzere olan yavru köpeklere sahip çıkıldı20 Ocak 2021 Çarşamba 02:34
  • Kartpostallık kar manzaraları20 Ocak 2021 Çarşamba 01:33
  • Sabahın ilk ışıklarına kadar kar mesaisi20 Ocak 2021 Çarşamba 00:32
  • Hamamönü’nde çevreci aydınlatma20 Ocak 2021 Çarşamba 00:31
  • Kar altında esnaf ziyareti20 Ocak 2021 Çarşamba 00:30
  • Can dostları aç bırakılmıyor20 Ocak 2021 Çarşamba 00:29
  • 1 milyon 670 bin kilometre yol kat etti20 Ocak 2021 Çarşamba 00:28
  • Ankara İtfaiyesi'nin uyarıları etkili oldu19 Ocak 2021 Salı 04:30
  • Keçiören'de beyaz örtünün güzelliği büyüledi19 Ocak 2021 Salı 03:32
  • Mamak Belediyesi Kar Timi her an teyakkuzda19 Ocak 2021 Salı 02:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti