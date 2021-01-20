Mamak’ta salgın konserleri

Mamak Belediyesi salgın süresince geliri olmayan müzisyenlere destek olmak amacıyla konser programları hazırladı.

Bu kapsamda ilk konseri Halk Ozanları gerçekleştirdi. Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde sanatçılara Mamak Belediyesi Orkestrası da destek oldu. 1,5 saati aşkın sahnede kalan sanatçılar, birbirinden güzel eserlerle kulakların pasını sildi. Mamak Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan konserin ikincisi de Karadeniz ve Anadolu Türküleri’nin yer alacağı repertuarla 22 Ocak Cuma günü gerçekleşecek. Destek programıyla, kültür sanat sektörünün güç kaybetmesinin önlenmesi ve Mamaklıların daha fazla sayıda kültür sanat faaliyetiyle buluşmasını amaçladıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Dayanışma içerisinde hem sanata ufak da olsa bir can suyu verelim, zor durumda olan arkadaşlarımıza destek olalım amacıyla bu konserleri gerçekleştiriyoruz. Sanatın her türlüsünü Mamaklı hemşehrilerimizle buluşturacağız. Sanatçının en büyük besin kaynağı alkıştır. Sağlıklı günlerde, inşallah bu salonları doldurarak sanatçılarımızı alkışlayacağımız günler yakındır. Birlikte başaracağız” dedi.

Müzik hepimizin ortak dilidir

Sanatçılar da Başkan Köse’ye teşekkür ederek, “Dünyanın her yerinde maddi olduğu kadar manevi olarak da zor günlerden geçiyoruz. Ruhsal açıdan beslenmeye, güçlü durmaya ve mücadele etmeye ihtiyacımız var. Müzik hepimizin ortak dilidir. Bu sebeple tam da bu zamanda bu ortak dile sarılıp birbirimize güç vermeliyiz. Sağlıklı günlere kavuşmak için en büyük aşı sevgi, beraberlik ve dayanışmadır. Desteklerinden dolayı Mamak Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.