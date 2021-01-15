Mamak’ta satılık 94 m2 daire

Ankara, Mamak’ta 36664 ada, 2 parselde bulunan 7 katlı betonarme apartmanın 3. Katta bulunan 36 bağımsız bölüme ait taşınmaz satılıktır.

Ankara, Mamak ilçesi, Durali Alıç Mahallesinde 1.364,43 m² yüzölçümlü 36664 ada 2 parselde kayıtlı 7 katlı betonarme apartman ve arsası olan ana taşınmazın 3. Katta bulunan 36 bağımsız bölüme ait taşınmazın satılıktır. Satışa çıkarılan meskenin giriş katından mermer kaplı merdiven ve bulunduğu kattan çelik kapı girişli, giriş kısmında 2 oda, banyo, tuvalet, balkon bulunmaktadır. Net kullanım alanı balkon dahil olmak üzere 94,00 m²'dir. Konutun değeri 190.000,00 TL’dir.

Adresi : Durali Alıç Mah. 937. Sk. 26/36 Mamak / ANKARA

Satış Günü : 26.02.2021 günü 10:55 - 11:00 arası

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