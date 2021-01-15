  • BIST 1.539
  • Altın 440,748
  • Dolar 7,3923
  • Euro 8,9631
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 4 °C
»

Mamak’ta satılık 94 m2 daire

Ankara, Mamak’ta 36664 ada, 2 parselde bulunan 7 katlı betonarme apartmanın 3. Katta bulunan 36 bağımsız bölüme ait taşınmaz satılıktır.
Mamak’ta satılık 94 m2 daire

Ankara, Mamak ilçesi, Durali Alıç Mahallesinde  1.364,43 m² yüzölçümlü 36664 ada 2 parselde kayıtlı 7 katlı betonarme apartman ve arsası olan ana taşınmazın 3. Katta bulunan 36 bağımsız bölüme ait taşınmazın satılıktır. Satışa çıkarılan meskenin giriş katından mermer kaplı merdiven ve bulunduğu kattan çelik kapı girişli, giriş kısmında 2 oda, banyo, tuvalet, balkon bulunmaktadır. Net kullanım alanı balkon dahil olmak üzere 94,00 m²'dir. Konutun değeri 190.000,00 TL’dir.

Adresi : Durali Alıç Mah. 937. Sk. 26/36 Mamak / ANKARA

Satış Günü : 26.02.2021 günü 10:55 - 11:00 arası

Detaylar için TIKLAYIN

dad-004.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Satılık 2006 model Volvo S4013 Ocak 2021 Çarşamba 11:16
  • Satılık 2016 model Renault Clio 13 Ocak 2021 Çarşamba 11:07
  • Satılık 2011 model Toyota13 Ocak 2021 Çarşamba 10:57
  • Ankara’da 542 m2 arsa satılık12 Ocak 2021 Salı 14:32
  • Sincan’da satılık 7.335 m2 tarla12 Ocak 2021 Salı 13:57
  • Ankara’da 450 m2 gayrimenkul satışa çıkarıldı12 Ocak 2021 Salı 13:41
  • Mamak’ta satılık 40 m2 dükkan11 Ocak 2021 Pazartesi 15:33
  • Altındağ'da 2+1 satılık daire11 Ocak 2021 Pazartesi 15:22
  • Ankara’da satılık 5+1 natamam11 Ocak 2021 Pazartesi 14:53
  • Keçiören’de satılık 3+1 daire08 Ocak 2021 Cuma 11:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti