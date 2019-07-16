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Mamak'ta şehitler için yürüdüler

15 Temmuz Şehitlerini anmak için Mamak’ta Anma Yürüyüşü düzenlendi. 
Mamak'ta şehitler için yürüdüler

Yürüyüşe AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ve ellerinde Türk bayraklarıyla yüzlerce vatandaş katıldı. Cebeci Askeri Şehitliği önünden başlayan yürüyüş, Mamak Caddesi’nde o
gece Hasan Altın’ın vurularak şehit olduğu noktada son buldu. Yürüyüşte 200 metre
uzunluğunda Türk Bayrağı açıldı. Yürüyüşe şehidin eşi Kibar Altın ve kızı Adile de katıldı.

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Tek vücut olduk

Türk Milleti’nin tarih boyunca bağımsızlığından asla ödün vermediğini kaydeden
Mamak Belediye Başkanı Köse, “Aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ve öncülüğüyle sokaklara ve meydanlara taşınmış ve
darbecilere fırsat vermeyerek, darbe girişimini bertaraf etmiştir. Tanklara, uçaklara,
bombalara, toplara, kurşunlara, silahlara göğsünü geren bu millet, tüm dünyaya
bağımsızlığa ve demokrasiye sahip çıkma dersi vermiştir. 15 Temmuz 2016’ da
hangi inançla meydanlara çıktıysak; bu akşam da aynı duyguyla birlikte, yan yana,
tek vücuduz. O gece şanlı bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması için göğüslerini siper eden Hasan ağabeyimiz ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahramanca mücadele ederken gazilik ünvanına erişen gazilerimize şükran ve minnetlerimi sunuyorum” dedi.
 

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