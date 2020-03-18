  • BIST 85.577
  • Altın 309,888
  • Dolar 6,4828
  • Euro 7,0388
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -2 °C
»

Mamak'ta semt pazarları dezenfekte edildi

Mamak Belediyesi, korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı semt pazarlarında dezenfekte çalışmalarını artırdı.  Çalışmalar kapsamında  esnaf ve vatandaşlara  maske ve eldiven dağıtıldı. 
Mamak'ta semt pazarları dezenfekte edildi

Tezgah ve tartıların dezenfekte edildiği pazar yerlerinde “14 Kural” broşürlerinin de dağıtımı yapıldı. 
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla önlemler almaya devam edeceklerini söyleyerek vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

Temizliğe çok daha dikkat etmeliyiz

Temizlik kurallarına her zamankinden daha fazla uyulması gerektiğini belirten Köse, "Devletimizin aldığı tedbirler, milletimizin azim ve kararlı duruşu ile bu zorlu süreci atlatacağız inşallah. Bu mücadeleyi verirken vatandaşlarımıza büyük iş düşüyor. Bu hastalıktan korunmanın en iyi yöntemi temizliktir. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça çok kalabalık yerlere girmemesini, el sıkışmamalarını, sık sık ellerini yıkamalarını ve ikili veya çoklu görüşmelerde kişisel mesafelerini korumalarını öneriyoruz. El birliğiyle dikkatli ve farkında olarak korona virüsünün etkilerini geride bırakacağımıza inanıyorum” dedi.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Kent Konseyi'nden 'Evinde Kal Ankara' çağrısı18 Mart 2020 Çarşamba 05:35
  • Pursaklar'da üst düzey tedbir18 Mart 2020 Çarşamba 04:38
  • Keçiören'de 110 park revize edildi18 Mart 2020 Çarşamba 03:37
  • Kahramankazan'da fırsatçılara göz açtırılmıyor18 Mart 2020 Çarşamba 02:35
  • Büyükşehir Belediyesi Başkent’te dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor18 Mart 2020 Çarşamba 01:32
  • Ankara'nın yeni atık su arıtma tesisi bu yıl tamamlanacak17 Mart 2020 Salı 00:34
  • Keçiören'e dev meydan yolda17 Mart 2020 Salı 00:32
  • Ankara İtfaiyesi AKUT’la iş birliği yapacak17 Mart 2020 Salı 00:30
  • Altıdnağ tarihi mekanlarda koronavirüs temizliği17 Mart 2020 Salı 00:28
  • Servis araçları dezenfekte edildi16 Mart 2020 Pazartesi 04:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti