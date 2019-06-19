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Mamak'ta ‘Şiddete Hayır’ eğitimi verildi

Mamak Belediyesi, farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında belediye çalışanlarına “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konusunda eğitim verdi.
Mamak'ta ‘Şiddete Hayır’ eğitimi verildi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Ruh Sağlığı Birimi Psikolog Sevim Balcı ve Sosyal Hizmet Uzmanı Aylin Alkan Koç tarafından belediye meclis salonunda gerçekleşen seminerde kadın erkek eşitsizliği, kalıp yargılar, ayrımcılık, kadına yönelik şiddetin türleri, şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkileri, kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmaları anlatıldı.

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Hepimize düşen görevler var

Kadına yönelik şiddetin toplumda kötü sonuçlar doğurduğunu ve şiddetin bir suç olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kadına yönelik şiddet sadece ülkemizin değil dünyanın sorunudur. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin çok yönlü bir yaklaşım ile toplumun tüm kesimlerinde yapılması gerekiyor. Bunun için bizlere birçok sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluk kapsamında kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız” dedi.

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