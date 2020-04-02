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Mamak’ta sokak ve kaldırımlar hem yıkanıyor hem dezenfekte ediliyor

Mamak Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında, kaldırımlar ve sokakları deterjanlı suyla yıkayarak dezenfekte etti. Ekipler, sokak ve kaldırımları yıkadıktan sonra, fırça ile temizledi.
Mamak’ta sokak ve kaldırımlar hem yıkanıyor hem dezenfekte ediliyor

Tazyikli su ile durulanan kaldırımlara bu işlemin ardından dezenfektan sıkıldı. İlçedeki kaldırımların bu şekilde temizlenip dezenfekte edildiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Rutin olarak yaptığımız temizlik çalışmalarımızı Covid-19 virüsüyle mücadele etmek üzere yeniden şeklillendirdik . Artık sadece yıkamakla kalmıyor Güzel Mamak’ımızın sokak ve kaldırımlarını periyodik olarak dezenfekte ediyoruz. Belediye olarak üzerimize düşen ne varsa, tüm gücümüzle yerine getiriyoruz.

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Personelimiz ve imkanlarımız ile 24 saat halkımızın hizmetindeyiz. Halk olarak gerekli tedbirleri alalım. Zorunlu değilse evden çıkmayalım. En az bir-iki metrelik sosyal mesafemizi koruyalım ve kişisel temizliğe dikkat edelim” dedi. Mamak Belediyesi’nin koronavirüsü durdurmaya yönelik dezenfekte işlemleri salgının yayılması durdurulana kadar ilçe genelinde devam edecek. 
 

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