Mamak'ta sular ne zaman gelecek? 10 Aralık 2019 Ankara Mamak Su Kesintisi - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Mamak'ta sular ne zaman gelecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 10 Aralık 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 10 Aralık 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
10 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- MAMAK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 9.12.2019 02:00:00
Tamir Tarihi: 10.12.2019 13:00:00
Detay: Mamak ilçesi Harman mahallesi Mamak Caddesi içindeki çalışma bitmiş olup hatların dolması ile su evlere ulaşacaktır.
Etkilenen Yerler: Diriliş, Gülveren, Harman Mahallesinin alt kotları, Hüseyin Gazi Mahallesi alt kotları, Bahceleriçi, Bahçelerüstü üst kotları, Misket Mahallesinin alt kotları, Dutluk, Boğaziçi alt kotları, Fahrikorutürk alt kotları, Üreğil, Akşemsettin Mahallesinin alt kotları, Büyük Kayaş, Küçük Kayaş, Yeşilbayır, Yeni Bayındır, Kusunlar, Kıbrıs Köyü, Eski Bayındır, Kızılcaköy alt kotları, Tepecik alt kotları, Şahapgürler.
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