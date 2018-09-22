Mamak'ta sular ne zaman gelecek? 10 Aralık 2019 Ankara Mamak Su Kesintisi - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 10 Aralık 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... Ankara'da sular ne zaman gelecek? Mamak'ta sular ne zaman gelecek? ASKİ açıkladı.