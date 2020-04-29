  • BIST 101.595
  • Altın 382,901
  • Dolar 6,9644
  • Euro 7,5549
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 10 °C
»

Mamak’ta süs havuzları temizleniyor

Mamak Belediyesi baharın gelmesi ile süs havuzlarını temizlemek için harekete geçti. 
Mamak’ta süs havuzları temizleniyor

Yaz aylarında vatandaşlara görsel ziyafet sunan havuzlar, havuz dip temizleyici robotlarla temizleniyor, havuzların diplerinde oluşan yosun, çamur temizlenerek görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor. Havuzların ortak kullanıma ait olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çevre duyarlılığının önemine dikkat çekerek havuzlara atık ve çöp atılmaması yönünde vatandaşları uyardı. Köse, havuzların ve şelalelerin temizlenen halleriyle çok daha kullanışlı ve estetik olduğunu belirterek Mamak’a ayrı bir hava kattıklarını söyledi. 

Mamak daha güzel olacak

Koronavirü salgını bitince vatandaşların nefes alacakları mekanlara yeniden kavuşacaklarının da altını çizen Köse, Evde Kal" kurallarına uyan herkese teşekkür etti. Köse, “ Ümit ediyorum ki koronavirüs salgınının etkisi en kısa sürede son bulacak ve çocuklarımız aileleriyle birlikte yeniden parklara, sokaklara koşacak. Sizlerden ricamız, korona virüs tehdidi ortadan kalkıncaya dek evlerinizde kalmanız ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamanızdır. Güzel günlere olan umudumuzu, sevgimizi ve inancımızı asla kaybetmedik. Bu zor günleri de hep birlikte mücadele ederek aşacak ve güzel günler göreceğiz. Hep bir arada Mamak daha güzel olacak” dedi.

foto-(1)-010.jpg

Hijyenik havuzlar

Yosunlaşma ve kokuyu engelleyen dezenfektanlarla temizlenen havuzların hemen hemen her gün bakımları yapılırken, haftada bir gün de periyodik olarak dip temizlik robotuyla temizliği gerçekleştiriliyor. Havuzların yüzeylerinde bulunan atıklar da özel filelerle toplanıyor. Yosunlardan arındırılan havuzlar haftada bir gün ilaçlanırken, yağmur yağması halinde daha sık ilaçlama gerçekleştiriliyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pursaklar’da psikolojik danışma hattı kuruldu30 Nisan 2020 Perşembe 00:03
  • 'Vefalı Eller' Çalışmalarına 7/24 Devam Ediyor29 Nisan 2020 Çarşamba 13:06
  • Pursaklar’a Tebessüm Çadırları kuruldu29 Nisan 2020 Çarşamba 05:33
  • Mamak’ta 428 konutun anahtarları teslim edildi29 Nisan 2020 Çarşamba 04:30
  • Kızılcahamam’da vefalı eller 7/24 görevdeler29 Nisan 2020 Çarşamba 04:28
  • Keçiören’de Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezi hizmete başladı29 Nisan 2020 Çarşamba 03:25
  • Ramazan davulcuları Mamak’ta iş başında29 Nisan 2020 Çarşamba 02:23
  • Başkent çiftçisinin yüzünü güldüren destek: 5 milyon fide dağıtılacak29 Nisan 2020 Çarşamba 01:21
  • Başkan Yavaş'tan Ankaralılara çiçek sürprizi28 Nisan 2020 Salı 04:30
  • Yenimahalle'de organik gübre üretimi tam gaz 28 Nisan 2020 Salı 03:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti