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Mamak’ta temizlik emin ellerde

Mamak Belediyesi temizlik ekipleri, ilçe genelindeki çöp konteynerlarının bir yandan rutin çöp toplama işlemlerini gerçekleştirirken aynı zamanda da ilaçlama yaparak çok önemli çalışmaya imza atıyor. 
Mamak’ta temizlik emin ellerde

Ekipler, önce sayısını artırdıkları rutin çöp toplama işlemlerine tüm çöp kutusu ve çöp konteynerlerin dezenfeksiyonu da ekledi. Önce çöpleri toplayan ekipler ardından ilaçlama yaparak salgının yayılmasında önemli bir nokta kabul edilen konteynerleri hijyenik hale getiriyor. Mahalle mahalle gezerek çöpleri toplayan ekipler, daha sonra konteynerleri ilaçlayarak olası bir virüs durumunun önüne geçiyor. Yaya kaldırımlarında bulunan çöp sepetlerinde de aynı işlemi uygulayan belediye ekipleri, çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Daha önce ilçe genelinde belirli periyotlarla devam eden dezenfekte işlemleri salgına karşı önleyici tedbir olarak iki katına çıkarıldı. İlaçlama sırasında, insan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanan ekipler, günlük konteyner ilaçlama hizmetinin yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirmeye alıyor.

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Tedbir alalım
Mamak Belediyesi olarak vatandaşın sağlığını her şeyin önünde tuttuklarını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Özellikle COVID 19 süreci bize kişisel temizliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Tedbir almak en önemli mücadele yöntemidir. Bir yerde bir sorun oluşmasından sonra verilen mücadelen ziyade, küçük önlemlerle alacağımız kişisel tedbirler ile çevre ve halk sağlığı için zarar oluşturacak sonuçları engelleyebiliriz. İlaçlama ve benzeri mücadele aralıksız sürdürülürken, hem mücadelenin başarıya ulaşması, hem de kendi sağlığımız için kişisel tedbirleri alalım” dedi.

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