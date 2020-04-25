Mamak’ta TOKİ konut teslimleri başlıyor: Tapular ne zaman verilecek? Ödemeler nereye yapıalcak?

Mamak Diriliş(Gülseren-Anayurt) Mahallesi kentsel dönüşüm projesi 2.etap kapsamında inşa edilen konutların teslimi başlıyor.

Kim hangi tarihte teslim alacak?

Arsa bedeli farkı ile katma değer vergisi tutarı borcunu ödeyen hak sahiplerinin konutları en geç takip eden iş gününden itibaren fiilen teslim edilecektir.

Adı geçen bölgede konutu bulunanlar 27 Nisan – 15 Mayıs tarihleri arasında konutlarını teslim alabilecekler. Mamak Belediyesi konut sahiplerinin hangi tarihlerde Mamak Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Müracaat Etmeleri gerektiğini belirten bir sıralı liste yayımladı. Tapular 1 ay içerisinde verilmeye başlanılacak.

Ödemeler nasıl nereye yapılacak?

Arsa bedeli farkı ve katma değer vergisi ödemeleri ayrı ayrı olmak üzere; Mamak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine nakit veya kredi kartı kullanılarak, belediye web sayfası kullanılarak kredi kartı ve belediyenin ilgili hesap numaralarına havale ya da EFT yoluyla ücretler gönderilmek kaydıyla ödemeler yapılabielcek.

Ödemeleri hak sahibi yerine bir başkası yapabilecek mi?

Sözleşme imzalayan kişi olmaksızın hak sahibinin adı ve soyadı ile T.C. Kimlik Numarası belirtilerek de ödeme yapılabilecek.

Konutları hangi kurum teslim edecek?

Konutlar,Mamak Belediyesi’nden teslim alınacak. Konut Teslim Evrakının 2. Etapta bulunan TOKİ-Müşavir Firmasına ibraz edilmesi suretiyle Müşavir Firma tarafından teslim edilecek.

Sokağa çıkma yasağı olan hak sahipleri nasıl bir yol izleyecek?

Yukarıda belirtilen ödeme koşullarından birisi kullanılarak arsa bedeli farkı ve katma değer vergisi ödemeleri yapılabilecek.

Konutun teslimi ise hak sahibi/sahipleri adına konutu teslim almaya yetkili (noter tarafından düzenlenen vekâletnamesi bulunan) kişiye yapılabilecek. Yetkili kişinin bulunmaması halinde sokağa çıkma, şehirlerarası seyahat yasağı kalkıp, hak sahiplerinin bizzat müracaatına kadar konut teslimi yapılamayacak.

Emrah Özcan / İLKSAYFA





