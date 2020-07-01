Mamak'ta toplu açılış; 7 millet kıraathanesi, 4 kütüphane, 1 bilim merkezi, 1 de macera parkı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse 7 millet kıraathanesi, 4 kütüphane, 1 bilim merkezi, 1 de macera parkını geçtiğimiz gün düzenlenen toplu açılış töreninde açtı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tamamlanan 13 projenin toplu açılış töreninde Mamaklı muhtarlar ve belediye yöneticileri ile sosyal medya üzerinden vatandaşlarla bir araya geldi. Törene Ak Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ve Zeynep Yıldız, Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ve çok sayıda davetli katıldı. Kütüphaneden, bilim merkezine millet kıraathanesine kadar Mamak’ın dört bir yanında yapılan merkezler düzenlenen bu törenle açıldı. Törende konuşan Başkan Köse Mamaklıların hayatını kolaylaştırmak ve standartlarını artırmak istediklerini ifade ederek, “Eser belediyeciliği, hizmet belediyeciliği, gönül belediyeciliği ile sizlere hizmet etmek bizim en büyük amacımız” dedi.

13 MERKEZ AÇILDI

Mamak’ın dört bir yanında açılan bu 13 merkez 7 millet kıraathanesi, 4 kütüphane, 1 bilim merkezi, 1 de macera parkından oluşuyor. Açılan 13 merkezin ise detayları şöyle:

1: Şehitlik Bilim ve Sanat Merkezi

7’den 70’e her yaş gurubunun zaman geçirebileceği bilim ve sanat merkezinde belediye ekipleri tarafından düzenlenen bilim ve sanat etkinliklerine Mamaklılar katılabilecek.

2:Kartaltepe Macera Parkı

Çocukların hareketliliğini artıran bu parkta kaykay pisti, tırmanma duvarı, mayın tarlası, 14 istasyonlu ip parkuru, sallanan disk, skatepark gibi pek çok oyun alanı yer alacak. Çocuklar bu parktan en hareketli şekilde faydalanacak.

3:Yeşilbayır Bebek Kütüphanesi

0-3 yaş çocukların kitaplarla buluşacağı bu mekanda ebeveynlere de belediye tarafından uzmanlar eşliğinde kişisel gelişim eğitimleri verilecek.

4:Abidinpaşa Uyanık Kütüphane

Mamak Belediyesi’nin ilçenin dört bir yanında açmayı planladığı kütüphanelerden biri olan bu mekan Abidinpaşa sakinleri hizmete girecek.

5:Zirvekent Uyanık Kütüphane

Zirvekent sakinleri için hizmete giren kütüphanede özellikle gençler sınav dönemlerinde sessiz bir şekilde ders çalışma imkanı bulacak.

6:Neşet Ertaş Millet Kıraathanesi

İçerisinde barındırdığı sosyal tesisleri, özel bankları, yürüme yolu ve şelalesi ise Mamakların yanı sıra tüm Başkentlilerin yararlanabileceği bir kıraathane olacak.

7:Şehitlik Millet Kıraathanesi

Şehitlik sakinlerinin bir araya gelerek sohbet edebileceği ve sosyalleşeceği bir mekan olacak.

8:Muhsin Yazıcıoğlu Millet Kıraathanesi

Muhsin Yazıcıoğlu Parkı içerisinde kurulacak bu alanda sosyalleşme alanında bölge sakinlerinde büyük bir imkan tanınacak.

9:Üreğil Millet Kıraathanesi

Haftanın 7 günü hizmet verecek olan millet kıraathanesinde bölge sakinleri sosyal imkanlardan faydalanabilecek.

10:Saimekadın Millet Kıraathanesi

Saimekadın’da açılan bu merkez kültürel ve sanatsal buluşmalara da ev sahipliği yapacak.

11:Kartaltepe Millet Kıraathanesi

Kartaltepe’de açılan bu merkez Mamaklıların kitapla haşir neşir oldukları bir mekan olacak.

12: Amfi Tiyatro ve Uyanık Kütüphane

Mamaklı gençler kütüphanede ders çalışmalarının yanı sıra belediye tarafından özel olarak hazırlanan etkinliklere kişisel gelişimlerini de geliştirme imkânı bulacaklar.

13:Gülveren Millet Kıraathanesi

Mamak’ın dört bir yanında kurulan millet kıraathaneleri ilçe sakinlerinin sosyalleşmelerini ve daha güzel zaman geçirmelerini sağlayacak.

18 TEMMUZ’DA HAVUZUN TEMELİNİ ATACAĞIZ

Başkan, Köse yakın zamanda hayata geçirecekleri projeler hakkında ise şu bilgileri verdi:

“18 Temmuz'da Ekin Mahallesi'nde temelini atacağımız yüzme havuzu projemizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Yüzme havuzunda kadın ve erkekler için ayrı ayrı havuzların yanı sıra hamam ve sauna da yer alacak. Buraya yüzme havuzu diyoruz ama bir nevi kültür merkezi aslında. İçinde kütüphaneler ve atölyeler olacak. Devam eden haftalarda Karaağaç, Altıağaç ve Misket Mahallelerinde 2 tane yüzme havuzu, köyden dönüşen mahallelerimiz olan Kızılcaköy, Ortaköy, Eski Bayındır ve Kursunlar’da 4 tane mahalle konağı, Altınevler ve Zirvekent'te 2 tane gençlik merkezinin de temel atma törenini yapacağız. Lalahan’daki şehir stadının yenileme çalışmalarına başladık. Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi’ni önümüzdeki günlerde onarmak ve yeniden hizmete açmak için çalışıyoruz. Kartaltepe parkı ve pazarını tamamlıyoruz.”

KİRALAMAYI BİTİRDİK

Törende yaptığı konuşmada göreve geldiklerinden sonra yaptıkları hakkında da kısa bilgiler veren Köse, mali disipline de önem verdiklerini belirterek, “Göreve gelir gelmez daha verimli çalışmak için kurum içi kalite çalışmalarımızı artırmaya başladık. Hizmet gücümüzü ve mali disiplinimizi geliştirmek için çalışmalar yaptık. Araç kiralama yerine satın alarak yaklaşık 10 milyon lira tasarruf sağladık. Çöp toplama gibi araçlarla yapılan işleri kendi araçlarımızla ve kendi personelimizle yaptık” ifadelerine yer verdi.

Büyüme açılış

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na videokonferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıl sonuna ulaştığımızda kayıp olarak görülen 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik sosyal medyadaki ahlaksız paylaşımlarla ilgili olarak, "Üzerinde konuşmak bile insanın kalbini acıtıyor. Bu alçakların peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.



Erkal Erdoğan//İLKSAYFA