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Mamak’ta ünlü düşünürlerin fikirleri, üslupları ele alınacak

Türk toplumunu ve dünyayı etkileyen önemli isimleri, “Gönül Şehrimizi İmar Edenler“ başlıklı bir dizi program serisiyle vatandaşla buluşturacak.
Mamak’ta ünlü düşünürlerin fikirleri, üslupları ele alınacak

Mamak Belediyesi, İbni Sina’dan Mevlana’ya, Yunus Emre’den Ahmet Yesevi’ye, Hacı Bektaş Velî’den Hacı Bayram Velî’ye kadar Türk toplumunu ve dünyayı etkileyen önemli isimleri, “Gönül Şehrimizi İmar Edenler“ başlıklı bir dizi program serisiyle vatandaşla buluşturacak.

Alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla her ay farklı konu, konuk, şiir ve musiki eşliğinde düzenlenecek programlar, Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleştirilecek. Yunus Emre’nin ele alınacağı ilk program 24 Aralık Cuma Günü Saat: 19:00’da Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Yaşar Aydemir’in moderatörlüğünü üstlendiği programın konuğu Prof. Dr. Cemal Kurnaz olacak.

Ortak değerlerimiz ele alınacak

Gönül Şehrimizi İmar Edenler program serisinde toplumu birbirine kenetleyen, temsil ettikleri değerlerle günümüze ışık tutan isimleri Mamaklılarla buluşturacaklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Toplumların şehir ve medeniyet inşası, üzerinde ittifak ettikleri değerlerle kurulur. Bizler de sevgiyi, merhameti, adaleti, diğerkâmlığı öğütleyen önemli isimlerin fikirleri, üslupları ve tecrübelerini, alanında uzman akademisyenlerin anlatımıyla günümüze taşıyacağız. Popüler kültürün egemen olduğu dünyamızda; düşünen, üreten ve yeniden inşa eden bir anlayışın yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Ortak değerlerimizin anlam ve öneminin pekiştirileceği bu özel program serisine tüm hemşerilerimizi bekliyorum” dedi.

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