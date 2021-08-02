Mamak’ta yabani ot temizliği

Mamak Belediyesi, Mamak genelinde ağaçlandırma alanları başta olmak üzere, boş araziler, park ve bahçelerde bulunan ve yangın riski teşkil eden yabani otların temizliğini gerçekleştirdi.

Bahar ayları ile birlikte boyları uzayarak görüntü kirliliği oluşturan yabani otların temizlendiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mahallelerimizdeki yeşil alanlarda ve çeşitli noktalarda hızla uzayan yabani otlar hem görüşü perdelemeleri açısından hem de görüntü kirliliği oluşturmaları açısından sıkıntı oluşturduğu için düzenli olarak tüm sokaklarımızda ot biçme ve temizleme çalışmaları yapıyoruz.

Son birkaç gündür maalesef yaşadığımız orman yangınları ile birlikte aynı zamanda risk teşkil edecek durumları ortadan kaldırıyoruz. Bu çalışma ile bir yandan yangın riskini bir yandan da görüntü kirliliğini ortadan kaldırmış oluyoruz.

Sokaklarımızın düzeni ve temizliği, hemşehrilerimizin rahatı için tüm ekiplerimizle aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Tüm mesai arkadaşlarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.” dedi.