  • BIST 2.157,74
  • Altın 812.68472
  • Dolar 14.3715
  • Euro 16.1965
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 5 °C
»

Mamak’ta yaşayan Irak Türkmeni aile yetkililerden yardım bekliyor

Irak Türkmeni Rüveyda Almansur, üç çocuğuyla birlikte Mamak’ta yaşam mücadelesi veriyor. Eşi tarafından terk edilen, kış vakti yakacak sobası dahi olmayan anne Almansur, yetkililerden yardım çağrısında bulunuyor. 
Mamak’ta yaşayan Irak Türkmeni aile yetkililerden yardım bekliyor

Irak Telafer’den 2017 yılında Ankara’ya gelen Rüveyda (Macide) Almansur, üç çocuğuyla birlikte Mamak’ta yaşam mücadelesi veriyor. Eşi tarafından terk edilen ve hiçbir geliri olmayan Rüveyda Almansur, hayırseverlerin destekleriyle ayakta kalıyor.

NE DOĞAL GAZLARI VAR NE SOBALARI!

Irak Türkmeni olan uluslararası koruma altındaki mağdur aile Abidinpaşa Mahallesi Gülistan Sokak’taki bir dairede kiracı olarak yaşıyor. Dondurucu soğukların başladığı bugünlerde ısınma problemi de yaşayan ailenin ne doğal gazı ne de kömür sobası bulunuyor. Aile, bir hayırseverin verdiği elektrikli ısıtıcıyla soğuktan korunmaya çalışıyor.

ÇOCUKLAR OKULA GİTMEKTE ZORLANIYOR

İkisi erkek biri kız olan 10, 11 ve 14 yaşlarındaki okullu üç çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Rüveyda Almansur, kendilerine uzatılacak bir yardım elini bekliyor. Üç kardeş imkansızlıktan dolayı okula gitmekte  ve okul araç-gereçleri almakta zorlanıyor. Buzdolaplarında birkaç gün yetecek erzak olan, çoğu ev eşyası eksik olan ailenin içler acısı durumu yürek burkuyor.

irakli-aile-yardim-cagrisi-2.jpg

DESTEK BEKLİYORLAR

Yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekleyen Rüveyda Almansur, “Üç çocuğumla birlikte çok zor durumdayım. Eşim terk edip gitti. Evde çalışan kimse yok çocuklarımın hepsi okuyor. Bazı hayırseverler de olmasa geçinemeyeceğiz. Daha yeni, hayırseverin biri ısıtıcı getirdi, onla ısınıyoruz. Bir hayırseverin sayesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi bize yardım kolisi desteği vermeye başladı. Evimiz kira, yatacak yatağımız yok…” dedi. Anne Almansur, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak Kaymakamlığı veya Mamak Belediyesi’nin kendilerine yardım elini uzatmalarını bekliyor. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkent’te hava sıcaklıkları eksiyi gördü14 Aralık 2021 Salı 00:07
  • Şampiyona KIR-DER’den Plaket14 Aralık 2021 Salı 00:06
  • Beypazarı’nda kayaların zarar vermesi sonucunda boşaltılan ev sahiplerinin bekleyişi sürüyor14 Aralık 2021 Salı 00:05
  • Yapracık TOKİ’de görevli 4 kapıcı sendikalı oldukları için işten atıldılar13 Aralık 2021 Pazartesi 00:12
  • Mamak Belediye Başkanı Köse, gönül belediyeciliği yaptıklarını söyledi13 Aralık 2021 Pazartesi 00:11
  • Hak-İş’e bağlı Öz Ağaç-İş Sendikası’ndan Asgari Ücret Teklifine Tepki11 Aralık 2021 Cumartesi 18:10
  • Yağ zamları Durdurulamıyor11 Aralık 2021 Cumartesi 10:00
  • Türkiye televizyon izlemede dünya ortalamasını ikiye katladı11 Aralık 2021 Cumartesi 00:11
  • Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, sendikalar olarak dijitalleşmeye ayak uydurmaları gerektiğini söyledi11 Aralık 2021 Cumartesi 00:08
  • Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Adayı Yıldırım’dan taksici esnafına kayıt sözü10 Aralık 2021 Cuma 00:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti