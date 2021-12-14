Mamak’ta yaşayan Irak Türkmeni aile yetkililerden yardım bekliyor

Irak Türkmeni Rüveyda Almansur, üç çocuğuyla birlikte Mamak’ta yaşam mücadelesi veriyor. Eşi tarafından terk edilen, kış vakti yakacak sobası dahi olmayan anne Almansur, yetkililerden yardım çağrısında bulunuyor.

Irak Telafer’den 2017 yılında Ankara’ya gelen Rüveyda (Macide) Almansur, üç çocuğuyla birlikte Mamak’ta yaşam mücadelesi veriyor. Eşi tarafından terk edilen ve hiçbir geliri olmayan Rüveyda Almansur, hayırseverlerin destekleriyle ayakta kalıyor.

NE DOĞAL GAZLARI VAR NE SOBALARI!

Irak Türkmeni olan uluslararası koruma altındaki mağdur aile Abidinpaşa Mahallesi Gülistan Sokak’taki bir dairede kiracı olarak yaşıyor. Dondurucu soğukların başladığı bugünlerde ısınma problemi de yaşayan ailenin ne doğal gazı ne de kömür sobası bulunuyor. Aile, bir hayırseverin verdiği elektrikli ısıtıcıyla soğuktan korunmaya çalışıyor.

ÇOCUKLAR OKULA GİTMEKTE ZORLANIYOR

İkisi erkek biri kız olan 10, 11 ve 14 yaşlarındaki okullu üç çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Rüveyda Almansur, kendilerine uzatılacak bir yardım elini bekliyor. Üç kardeş imkansızlıktan dolayı okula gitmekte ve okul araç-gereçleri almakta zorlanıyor. Buzdolaplarında birkaç gün yetecek erzak olan, çoğu ev eşyası eksik olan ailenin içler acısı durumu yürek burkuyor.

DESTEK BEKLİYORLAR

Yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekleyen Rüveyda Almansur, “Üç çocuğumla birlikte çok zor durumdayım. Eşim terk edip gitti. Evde çalışan kimse yok çocuklarımın hepsi okuyor. Bazı hayırseverler de olmasa geçinemeyeceğiz. Daha yeni, hayırseverin biri ısıtıcı getirdi, onla ısınıyoruz. Bir hayırseverin sayesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi bize yardım kolisi desteği vermeye başladı. Evimiz kira, yatacak yatağımız yok…” dedi. Anne Almansur, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak Kaymakamlığı veya Mamak Belediyesi’nin kendilerine yardım elini uzatmalarını bekliyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA