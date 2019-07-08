Mamak'ta Yaz Konserleri

Geçtiğimiz Cumartesi günü ilki gerçekleştirilen Yaz Konseri ile mahalli sanatçı Atahan Koç Mamaklılara 2 saat müzik ziyafeti çekti. Konser, kulakların pasını silerken vatandaşlar doyasıya eğlendi. Tamamen ücretsiz olan konsere çok sayıda vatandaş katıldı.
Vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz
Vatandaşları sosyal hayatın içerisinde kültür-sanat ve spor etkinlikleriyle buluşturarak, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilecekleri etkinlikler sunduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Her Cuma Çocuk Şenliğimiz ve her Cumartesi Yaz Konserlerimizle vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Birbirinden eğlenceli, renkli ve eğitici etkinliklerle Mamaklılara hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.
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