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Mamak'ta Yaz Konserleri

Mamak Saimekadın Amfi Tiyatro yaz etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Çocuklar için her hafta Cuma günü düzenlenecek Çocuk Şenliği’nin ardından bu kez her Cumartesi Yaz Konserleri ile Mamaklılar yazı doyasıya eğlenerek geçirecek. 
Mamak'ta Yaz Konserleri

Geçtiğimiz Cumartesi günü ilki gerçekleştirilen Yaz Konseri ile mahalli sanatçı Atahan Koç Mamaklılara 2 saat müzik ziyafeti çekti. Konser, kulakların pasını silerken vatandaşlar doyasıya eğlendi. Tamamen ücretsiz olan konsere çok sayıda vatandaş katıldı.

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Vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz

Vatandaşları sosyal hayatın içerisinde kültür-sanat ve spor etkinlikleriyle buluşturarak, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilecekleri etkinlikler sunduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Her Cuma Çocuk Şenliğimiz ve her Cumartesi Yaz Konserlerimizle vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Birbirinden eğlenceli, renkli ve eğitici etkinliklerle Mamaklılara hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.


 

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