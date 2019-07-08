Mamak'ta Yaz Konserleri

Mamak Saimekadın Amfi Tiyatro yaz etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Çocuklar için her hafta Cuma günü düzenlenecek Çocuk Şenliği’nin ardından bu kez her Cumartesi Yaz Konserleri ile Mamaklılar yazı doyasıya eğlenerek geçirecek.