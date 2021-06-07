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Mamak’ta yaz konserleri başladı

Pandemi sebebiyle kültür sanat etkinliklerini online gerçekleştiren Mamak Belediyesi, normalleşme adımlarıyla birlikte yaz konserleriyle dolu dizgin geliyor.
Mamak’ta yaz konserleri başladı

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde birbirinden değerli sanatçıların Mamaklılarla buluşturulacağı yaz konserleri başladı. Konserler, her Cumartesi 75. Yıl Saime Kadın Amfi Tiyatro’da saat 18.00’da gerçekleşecek. Yaz boyunca açık hava yaz konserleriyle sevilen sanatçılar, birbirinden güzel şarkı ve türküleri Mamaklılar için yorumlayacak. Hafta sonu kısıtlamalarından dolayı 15 Haziran tarihine kadar seyircinin alınmadığı yaz konserlerinin ilki, belediye sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. 

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Tedbirleri elden bırakmayalım
Mamaklıları hafta sonu kısıtlamasının kaldırılmasının ardından konserleri izlemeye davet eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hemşehrilerimizin evlerinde çok bunaldığını biliyoruz. Güzel Mamaklı hemşehrilerim, virüsün ciddiyetinin farkında. Belediye olarak bizlerde ilk günden beri üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirdik. Her hafta sonu kendi sanatçılarımız ve değerlerimizle Mamaklıları buluşturacağız. Güzel yaz akşamlarında, birbirinden özel ve değerli sanatçılarımız müzik ziyafeti verecek. Hemşerilerimiz maskeleriyle, mesafelerine dikkat ederek yaz akşamlarının keyfini çıkaracak. Şimdiden tüm sakinlerimize iyi eğlenceler diliyor, tedbiri elden bırakmamalarını önemle rica ediyorum” dedi.

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