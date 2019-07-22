Mamak'ta yaz Konserleri Dolu Dolu

Mamak’ın kültür sanat etkinliklerine açılan kapısı Saimekadın Amfi Tiyatro her haftasonu yaz konserlerine ev sahipliği yapıyor.

Her hafta ayrı bir sanatçının sahne aldığı halk konserinde bu hafta Anadolu Aşıklar Derneği ve Türk Halk Müziği Sanatçısı İlkim Eylül İlk sahne aldı.Yaklaşık iki saat süren programda sanatçılar hem gönüllere hem de kulaklara hitap etti.

Mamak kültür ve sanatla anılacak

Dolu dolu geçen yaz konserlerini seyircilerin arasında izleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak’ın kültür ve sanatla anılması için biz elimizden geleni yapıyoruz. Mamak bu yönüyle de her zaman var olmaya devam edecek. Yarınlarımızın sanata ve kültüre olan ilgisini artırmak için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz" dedi.



