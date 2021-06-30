Mamak’ta Yaz Spor Okulu Kurs Kayıtları Başlıyor 

Mamak Belediyesi’nin, sporun tabana yayılması hedefiyle pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl ara verilen Spor Okulları’nın yaz dönemi kayıtları başladı.

Haydi çocuklar spora

Öğrencilere spor sevgisi aşılamak, sağlıklı birer birey olarak yetişmelerini sağlamak ve başarılı olan çocukları Türk sporuna kazandırmak amacıyla yola çıkan Mamak Belediyesi Spor Okulları’nda faydalı ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir yaz dönemi ile öğrencilere kapılarını açıyor. Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimin yanı sıra birçok sosyal, kültürel, sanatsal ve spor etkinliklerinden uzak kalan çocuklar için Mamak Belediyesi, Yaz Spor Okulları ile çocukların fiziksel, duygusal gelişimlerine katkı sunmayı ve keyifli bir tatil geçirmelerini hedefliyor.

Kayıtlar başlıyor

Mamak Belediyesi’nin, sporun tabana yayılması hedefiyle pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl ara verilen Spor Okulları’nın yaz dönemi kayıtları başladı. Yaz Spor Okulları’nda; öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirmeleri, sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmeleri ve yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi amaçlanıyor.

Gelişim ve tatil bir arada

Yaz döneminde; futbol, basketbol, voleybol, atletizm, basketbol, sayokan, tekvando, karate, boks, satranç, geleneksel okçuluk,yüzme ve masa tenisi olmak üzere toplam 16 branşta öğrenciler spor yapma imkânı bulacak. Eğitimler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşirken minik sporcular bir taraftan eğitici sosyal aktivitelere katılarak kendilerini geliştirebilecek.1 Temmuz’da başlayacak kayıtlar, 30 Ağustos’ta sona erecek. Her biri kendi alanlarında uzmanlaşmış ve ödüllü antrenörlerin görev alacağı spor okullarında başarılı olan öğrenciler, Mamak Belediyesi Spor Kulübü alt yapısına girme fırsatı yakalayıp, lisanslı sporcu olabilecek.

Başvuru Noktaları:

Hidayet Türkoğlu Spor Salonu

Başak Gençlik ve Spor Merkezi

Türközü Yüzme Havuzu

Türközü Spor Salonu

Mamak Şehir Stadı

