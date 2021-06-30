  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

Mamak’ta yaz temizliği

Mamak Belediyesi’nin ilçe genelinde başlattığı sokak temizliği çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Mamak’ta yaz temizliği

Cadde ve sokaklar başta olmak üzere, refüjler, kaldırımlar, yollar, parklar ve bahçelerde dökülen yapraklar büyük bir titizlikle temizlenerek  Mamak mis gibi oluyor. Temiz ve daha yaşanabilir bir Mamak için temizlik seferberliği başlatan Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak çalışarak ilçede pırıl pırıl bir temizliğe imza atıyor. Ekipler son olarak Yeşilbayır ve Şahapgürler Mahallesi’nde yaptıkları temiz işler ile önce sokak ve caddeleri süpürdüler ardından bol köpüklü tazyikli suyla yıkadılar.  Ekipler ana arterler başta olmak üzere sokak ve caddeleri vakumlu yol süpürme araçlarıyla süpürdüler. Daha sonra süpürülen yollar su tankerleri ile özel solüsyonlu ve bol köpüklü suyla yıkandı. Daha temiz ve yaşanabilir Mamak için büyük bir titizlikle çalışan temizlik ekipleri, ara sokakların mıntıka temizliğini çalı süpürgeleriyle yaptı.

foto-(9)-008.jpeg

Park ve bahçelerde bakım ve onarıma devam

Mamak Belediyesi yalnızca sokakları temizlemekle kalmıyor, park, bahçe ve mesire alanları başta olmak üzere her yeşil alanda yıl boyunca sürdürdüğü ot biçme, yabani ot temizleme, kent mobilyaları bakım ve onarım, aydınlatma ve sulama sistemlerinin bakımı ve mıntıka temizliğini de büyük bir özveriyle devam ettiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park ve bahçelerin bakımını periyodik olarak tüm hızıyla sürdürürken, temiz ve sağlıklı işlerle halkın huzurunu ve yaşam kalitesini arttırıyor.

foto-(1)-044.jpeg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demirel Ya Hak Diyerek Ok Attı01 Temmuz 2021 Perşembe 00:30
  • Engelsiz kreş yapımı başladı01 Temmuz 2021 Perşembe 00:15
  • Sazla sözle ‘Yürekten Dile’30 Haziran 2021 Çarşamba 01:45
  • Kahramankazan Belediyesi ücretsiz sünnet kayıtları başladı30 Haziran 2021 Çarşamba 01:15
  • Çankırı’da Hayvan Pazarı Alanı bu yıl ücretsiz30 Haziran 2021 Çarşamba 01:00
  • Sincan Alcı mahallesinde asfalt ve altyapı çalışması başlatıldı30 Haziran 2021 Çarşamba 00:45
  • Başkent’te kuru peyzaj çalışması 30 Haziran 2021 Çarşamba 00:30
  • Altındağ’da kurban hazırlığı başladı30 Haziran 2021 Çarşamba 00:15
  • Sincan'da Ücretsiz Mezarlık Servisleri Yeniden Hizmete Başlıyor29 Haziran 2021 Salı 04:45
  • Pursaklar Kurban Bayramına Hazır29 Haziran 2021 Salı 04:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti