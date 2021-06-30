Mamak’ta yaz temizliği

Mamak Belediyesi’nin ilçe genelinde başlattığı sokak temizliği çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Cadde ve sokaklar başta olmak üzere, refüjler, kaldırımlar, yollar, parklar ve bahçelerde dökülen yapraklar büyük bir titizlikle temizlenerek Mamak mis gibi oluyor. Temiz ve daha yaşanabilir bir Mamak için temizlik seferberliği başlatan Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak çalışarak ilçede pırıl pırıl bir temizliğe imza atıyor. Ekipler son olarak Yeşilbayır ve Şahapgürler Mahallesi’nde yaptıkları temiz işler ile önce sokak ve caddeleri süpürdüler ardından bol köpüklü tazyikli suyla yıkadılar. Ekipler ana arterler başta olmak üzere sokak ve caddeleri vakumlu yol süpürme araçlarıyla süpürdüler. Daha sonra süpürülen yollar su tankerleri ile özel solüsyonlu ve bol köpüklü suyla yıkandı. Daha temiz ve yaşanabilir Mamak için büyük bir titizlikle çalışan temizlik ekipleri, ara sokakların mıntıka temizliğini çalı süpürgeleriyle yaptı.

Park ve bahçelerde bakım ve onarıma devam

Mamak Belediyesi yalnızca sokakları temizlemekle kalmıyor, park, bahçe ve mesire alanları başta olmak üzere her yeşil alanda yıl boyunca sürdürdüğü ot biçme, yabani ot temizleme, kent mobilyaları bakım ve onarım, aydınlatma ve sulama sistemlerinin bakımı ve mıntıka temizliğini de büyük bir özveriyle devam ettiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park ve bahçelerin bakımını periyodik olarak tüm hızıyla sürdürürken, temiz ve sağlıklı işlerle halkın huzurunu ve yaşam kalitesini arttırıyor.