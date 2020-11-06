Mamak'taki iş yerlerine dezenfeksiyon çalışması

Mamak Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmaları ile iş yerlerini de halk sağlığı için steril hale getiriyor.

Mamak Belediyesi’ne bağlı dezenfekte ekipleri, koruyucu maskeleri, tulumları eldivenleri ve özel teçhizatlarıyla 64 mahalledeki işyerlerini tek tek ziyaret ederek dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Salgının en yüksek olduğu dönemlerde taksi durakları, parklar, halkın yoğun kullandığı alanlar, aile sağlık merkezleri, eczaneler ve ilçe genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını dezenfekte ettiklerini, cadde ve sokakları virüse karşı etkili özel solüsyonlarla temizlediklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak genelindeki tüm işyerlerinde dezenfekte işlemlerine devam ediyoruz. Ekiplerimiz, halkımızın ve esnafımızın sağlığı için dezenfekte işlemlerine devam ediyor. Maske, mesafe ve hijyen şart. Her zaman esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.