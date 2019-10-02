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Mamak'taki kazanın kurbanları defnedildi

Mamak Saimekadın'da kontrolden çıkan özel bir halk otobüsünün durağa dalması sonucu hayatlarını kaybeden vatandaşlar toprağa verildi.
Mamak'taki kazanın kurbanları defnedildi

Mamak Saimekadın'da kontrolden çıkan özel bir halk otobüsünün durağa dalması sonucu hayatlarını kaybeden vatandaşlar toprağa verildi. 

Mamak’ta Pazartesi günü öğlen saatlerinde, durakta beklerken özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden Türkan Kayış (48), Muzaffer Emre Sarıyıldız (21) ve Iraklı Younis Abdalla Younis (26), Ortaköy İzzet Efendi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve kazada ölenlerin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise kazayla ilgili teknik incelemelerin sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

DENETİMLER ARTMALI

“Teknik incelemelerden sonra ortaya çıkacak; ama frene basmadığı çok net gözüküyor. Bir özel durum olduğu gözüküyor. Ya bir rahatsızlık geçirdi, ya dikkati dağıldı, başka bir şey var, sonuçta çok üzücü. Durağa yaklaşma hızında problem yok, sadece durmuyor. Bir daha böyle bir olay yaşanmaması için denetimlerin artırılması ve şoförlerin titizlikle seçilmesi, düzenli olarak testlere tabi tutulması önemli.”

ŞOFÖR ADLİYEDE

Özel halk otobüsünün şoförü Baki A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Otobüs şoförünün, yakınlarına, kendisini sıkıştıran başka bir araçtan dolayı direksiyon hakimiyetimi kaybettiğini söylediği öğrenilirken, bazı yolcular ise şoförün beyanının aksine, cep telefonu ile ilgilenirken ve aynı zamanda yasak olmasına rağmen bir başka yolcudan aldığı paranın üstünü vermek istediği sırada kazanın olduğunu iddia etti. Olayla ilgili olarak yolcular ve görgü tanıklarının da detaylı ifadelerinin alındığı, kaza ile ilgili net tespitin, bilirkişi raporundan sonra ortaya çıkacağı belirtildi. 

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