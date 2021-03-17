Mamak’taki o evler temizlendi

Mamak’ta yıkılmayıp öylece bırakıldıkları için uyuşturucu ve alkol bağımlılarının meskeni haline gelen metruk evler, haberimiz üzerine polis baskınıyla boşaltılarak, temizlendi.

Bir haberimiz daha ses getirdi. Mamak’ta yıkılmayıp öylece bırakıldıkları için uyuşturucu ve alkol bağımlılarının meskeni haline gelen metruk evler, haberimiz üzerine polis baskınıyla boşaltılarak, temizlendi.

15 Şubat 2021 tarihli sayımızda yayımladığımız “Metruk evleri mesken tuttular” başlıklı haber, Emniyet güçlerini harekete geçirdi. Mamak; Dostlar, Tepecik ve Köstence Mahallelerinde metruk evleri mesken tutan kimliği belirsiz kişilere operasyon yapan ekipleri, bölgeyi boşaltarak, mahalleliye derin bir nefes aldırdı.



HIRSIZLIK VE GASP ARTMIŞTI

Mamak; Dostlar, Tepecik ve Köstence Mahallelerinde yıkılmadan bırakılan metruk evler uyuşturucu ve alkol kullanan, hırsızlık ve gasp yapan kişilere mesken olmuş, vatandaşlar seslerini gazetemiz aracılığıyla yetkililere iletmişti.

MAHALLELİ KORKUYORDU

Bölge sakinleri metruk evlerin önünden geçerken zor anlar yaşadıklarını, tehdit ve gaspa maruz kaldıklarını dile getirmiş belediyeden evlerin yıkılmasını talep etmişti.

ONLARCA KİŞİ GİRİP ÇIKIYORDU

Bölge sakinleri son dönemlerde hırsızlık ve gasp olayların arttığına dikkat çekerek sıkıntılarını şöyle dile getirmişti: “Metruk evlere gün içerisinde onlarca kişi girip çıkıyor. Yoldan geçen vatandaşların önünü kesip para, telefon vb. gibi değerli eşyaları gasp ediliyor. Vermediğiniz takdirde zor kullanıyorlar ve tehdit ediyorlar. Bunun yanı sıra plakasız araç kullanan kişiler bu evleri mesken tutuyor.”

OPERASYON YAPILDI

Haberimiz sonrası harekete geçen emniyet kuvvetleri Mamak’ta sözü geçen metruk evlere operasyon yaptı. Evlerde bulunan kimliği belirsiz kişileri evden çıkaran ekipler, mahalle sakinlerine derin bir nefes aldırdı. Mahalle sakinleri, sorunun çözüldüğü için memnun olduklarını dile getirerek, gazetemize ve emniyet ekiplerine teşekkürlerini iletti.

EMRAH ÖZCAN / İLKSAYFA-