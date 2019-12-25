Mamak'taki 'tehlikeli alt geçit' vatandaşa zor anlar yaşatıyor

Mamak Lalahan’da mahalleleri bir birine bağlayan alt geçidin hızlı tren yapımı nedeniyle kapatılması, semt sakinlerini zor durumda bıraktı. Semt sakinleri dar, alçak ve tehlikeli olan eski geçidi kullanırken, zorlu geçit objektiflerimize böyle yansıdı.

Mamak Lalahan’da Ankara-Sivas Hızlı Tren yapımı nedeniyle mahalleleri birbirine bağlayan alt geçit kapatıldı. Yaklaşık 6 aydır kapalı olan alt geçide alternatif olarak semt sakinleri, eski geçidi kullanmaya başladı. Eski geçidin ise alçak ve dar olması birçok araç sahibinin mağdur olmasına neden oldu. Objektiflerimize yansıyan görüntülerde geçidin tek araçlık olduğu gözükürken, aynı geçidi yayaların da kullandığı gözlerden kaçmadı.

ÇALIŞMALAR BİR AN ÖNCE BİTSİN

Lalahan’da Samsun Yolu’nun sağında ve solunda kalan mahalleleri birbirine bağlayan alt geçidin hızlı tren yapımı nedeniyle kapatılması, semt sakinlerini zor durumda bıraktı. Karşıya geçmek için eski dar geçidi kullanan semt sakinleri geçidin; dar ve tek araçlık olduğunu belirterek kapatılan alt geçidin bir an önce açılmasını talep etti.

HEM ARAÇLAR HEM YAYALAR

Semt sakinleri, “Kapatılan alt geçit nedeniyle burada bulunan eski geçidi kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu geçit tek araçlık ve sadece alçak araçlar girebiliyor. Aynı zamanda gelişli gidişli kullanıldığı için zaman zaman sürücüler tartışmalar yaşıyor. Aynı zamanda geçidi bizde kullanıyoruz. Eski olduğu için tavanından su akıyor, yayalar için tehlike arz ediyor ama mecburen kullanıyoruz.”

ALTERNATİFİ YOK

“Buraya alternatif bir geçit yok. Ancak Samsun Yolu’ndan dolanarak karşıya geçiyorsunuz. Eğer Samsun Yolu’nun sağında iseniz 2-3 kilometre Elmadağ yönüne gidip, oradaki kavşaktan U dönüşü yapıyorsunuz ve ardından yaklaşık 5 kilometre Mamak istikametine seyredip, mahalleye girebiliyorsunuz. Bu da uzun bir mesafe olduğu için herkes mağdur oluyor. Talebimiz alt geçidin bir an önce tamamlanarak yeniden hizmete açılması” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com