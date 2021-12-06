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Mamak’taki Yozgatlılar Arabaşı buluşmasında bir araya geldi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Yozgatlılar Derneği’nin düzenlediği geleneksel arabaşı programında ilçede yaşayan Yozgatlılarla bir araya geldi. 
Mamak’taki Yozgatlılar Arabaşı buluşmasında bir araya geldi

Yozgatlı Dernekler Federasyonu Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen programa siyasi parti temsilcileri, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Arabaşı programları vesilesiyle dostların, akrabaların bir araya geldiğini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu tür organizasyonlar birlik ve beraberliğin pekişmesi açısından da önemli. Dirliğiniz ve birliğiniz bozulmasın” dedi. 

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Dernekler kültürümüzü yaşatıyor

Kültür mirasının gelecek nesillere aktarılmasında derneklerin önemli bir rolü olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu programlar hem hemşerileri bir araya getiriyor hem de köklerimizdeki o manevi ruhu hep diri tutuyor” dedi. Birliğin ve beraberliğin olduğu yerde bereketin olduğunu da kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bir toplum içerisindeki birlik ve beraberlik ne kadar kuvvetli olursa toplum da o kadar çok güçlenir. Ülkemizin her bir şehri gözümüzün nurudur. Bütün vatandaşlarımız başımızın tacıdır. Mamak’ta 81 vilayetten insanlarımız var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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