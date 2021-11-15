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Mamak’tan Eğitime Tam Destek 

Mamak Belediyesi, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle ortaklaşa ‘Eğitime Tam Destek’ programı kapsamında kitap dağıttı.
Mamak’tan Eğitime Tam Destek 

Mamak Belediyesi, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle ortaklaşa ‘Eğitime Tam Destek’ programı kapsamında, ilçe genelinde bulunan okullardaki öğrencilere, 26 bin 4 yüz bir adet soru bankası, 101 bin 6 yüz deneme sınavı ve ilköğretim 1. sınıflar için 10 bin 4 yüz yedi adet kaynak kitap dağıttı.

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Program kapsamında Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise, Şafaktepe İlkokulu 1 ve 8. Sınıf öğrencileri ile Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerine kaynak kitap dağıtarak, öğrencilerin ara tatili verimli geçirmeleri konusunda nasihatte bulundular. Eğitime verilecek desteğin hiçbir zaman boşa gitmeyeceğini de ifade eden Başkan Köse, “ Belediye olarak çocuklarımıza özellikle eğitim alanında  fırsatlar ve imkanlar sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Fırsatları iyi değerlendirin

Mamak’ta okuyan öğrencilerin ciddi bir potansiyeli olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Belediye olarak bizlerde öğrencilerimize elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. İlçe genelinde bilimden sanata, eğitimden spora kadar birçok alanda hayata geçirdiğimiz projelerde kendilerini geliştirebilecekleri olanaklar sunuyoruz.Onların üzerlerine düşen ise bu fırsatları iyi değerlendirmek. Ülkemizin bekası gençlerimizin değerli ve özverili çalışmaları ile şekillenecek” dedi.

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