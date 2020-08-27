Mamak’tan gövde gösterisi

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu için yaptığı transferlerle lige damga vurdu. Potaya yaptığı 12 takviye ile kadrosunu yenileyen Yeşil-Beyazlılar yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor.