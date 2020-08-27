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Mamak’tan gövde gösterisi

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu için yaptığı transferlerle lige damga vurdu. Potaya yaptığı 12 takviye ile kadrosunu yenileyen Yeşil-Beyazlılar yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor.
Mamak’tan gövde gösterisi

2020-2021 sezonu için etkili ve güçlü bir kadro kurduklarını ifade eden  Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Takımımızın hedeflenen başarıya ulaşması adına yetenekli ve tecrübeli oyuncuları daha kadromuza kattık. İnanıyoruz ki sporcularımız bu sezon başarılı ve centilmence maçlar ortaya koyarak takıma büyük katkı sunacaklar” dedi. 

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Transfer edilen sporcular ise şöyle;

BERKAY SALCI (FORVET)
ENGİN SEFA PAMUKÇU (FORVET)
MERTCAN SOLKOL (FORVET)
ÖZGÜR ŞAHİN (FORVET)
ULAŞ PEKER (GUARD) 
UMAR ALTIN (PİVOT)
YESUKAN ONAR (FORVET)
YİĞİT EMRE MİRZA (PİVOT)
OSMAN BAKİ GÖRÜR (POWER FORVET)(Sözleşme yeniledi)
ANTHONY LEE (PİVOT)
DEQUAN BROOKS (GUARD)
OĞUZHAN TOSUN (GUARD) (Sözleşme yeniledi)

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