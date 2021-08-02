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Mamak’tan Marmaris’e yardım tırı yola çıktı

AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nın yangın bölgeleri için başlattığı yardım kampanyası kapsamında yardım tırı Mamak’tan yola çıktı.
Mamak’tan Marmaris’e yardım tırı yola çıktı

Gece saatlerinden itibaren orman yangınlarının yaşandığı illerdeki AK Parti teşkilatlarıyla ihtiyaçlara ilişkin iletişim halinde olduklarını ve gerekli koordinasyonu sağlamak için çalıştıklarını kaydeden AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Bugün de ciğerlerimiz yanıyor, canlarımız yanıyor. Çocuklarımız ağlıyor. Onların yaralarına merhem sürebilmek için bizler Ankara teşkilatları olarak, bütün mahalli teşkilatlarımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla güzel bir imece usulü yardımlaşma işine giriştik. Sabahleyin Adana teşkilatımıza, Kozan ve diğer ilçelerimize, akabinde Osmaniye'ye, işte şimdi Marmaris'e yola çıkarıyoruz, Manavgat'a. Buralardaki bütün vatandaşlarımıza AK Parti olarak ulaşmaya çalışıyoruz” dedi. 

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Ateşleri söndürmeye devam edeceğiz

Temel gıda maddeleri, hijyen malzemeleri ve kıyafetleri yer aldığı tırların uğurlanma programına AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve teşkilat mensupları katıldı. Desteklerin toplanmasının ardından AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı önünde bekletilen kamyona partililer tarafından yüklenen malzemeler, yapılan duanın ardından Marmaris’e doğru yola çıktı. Ateşleri söndürmeye devam edeceklerinin altını çizen Özcan, “n başından beri birileri ateşten yanadır, birileri topraktan yanadır. Birileri Habil'dir, birileri Kabil'dir. Bu da devam edecektir. Onlar yakmaya devam ettikçe bizler de tüm yaralara merhem olmaya, ateşleri söndürmeye devam edeceğiz. Can ve mallarımız üzerinden, doğal felaketler üzerinden siyasi prim yapmalarını, yalan ve iftiraları da Anadolu halkı olarak yardımlaşma hukukuyla yerle bir edeceğimize inanıyoruz” dedi.

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Sarıgöl:” Acılar paylaştıkça azalır

Ülkenin dört bir yanında eş zamanlı olarak çıkan orman yangınlarından dolayı büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirten AK Parti Mamak İlçe Başkanı Sarıgöl de, “Acılar paylaştıkça azalır. Orman demek vatan demektir. Yangından etkilenen tüm canlılar ve ormanlar için büyük üzüntü duyuyoruz. Yangını söndürme çalışmalarında cansiperane görev alan herkese Allah'tan kolaylıklar diliyor, yangından zarar gören hemşehrilerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşamını yitiren tüm canların üzüntüsünü yaşıyoruz. Aklımız ormanlarımızda” dedi.

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