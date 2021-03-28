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Mamak’tan pota altına 2.14’lük Predrag takviyesi

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı pota altına 2.14’lük takviye yaptı. 
Mamak’tan pota altına 2.14’lük Predrag takviyesi

Yeşil-Beyazlılar 1986 doğumlu, 2.14 m boyundaki milli basketbolcu Predrag Samarciski kadrosuna kattı. Bugüne kadar Partizan ve FMP Zeleznik takımlarının yanı sıra Türkiye Basketbol Ligi’nde birçok takımda ter döken Samarciski 2010-2011 sezonunda Beko All Star'a seçilme başarısı da gösterdi. 

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Harika bir birliktelik var
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı’nın bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Samarciski, “Çünkü kısa süredir buradayım ama şimdiden kendimi ailenin bir parçası gibi hissetmeye başladım. Bu harika bir his. Bu birlikteliğin bizi sezon sonunda bir üstle ligde çıkaracağına inanıyorum” dedi.

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