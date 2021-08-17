Mamak’tan potaya 13 takviye

Türkiye Basketbol Ligi’nde geçtiğimiz sezonu ilk 5 içinde tamamlayarak önemli bir başarıya imza atan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, yeni sezonda da adından söz ettirecek transferlerle kadrosunu güçlendirdi.

2021-2022 sezonu için potaya 13 transfer yapan Yeşil-Beyazlılar, yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

Takıma büyük katkı sunacaklar

2021-2022 sezonu için etkili ve güçlü bir kadro kurduklarını ifade eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Baş Antrenörü Murat Dikmen, “



Takımımızın hedeflenen başarıya ulaşması adına yetenekli ve tecrübeli oyuncuları kadromuza kattık. İnanıyoruz ki sporcularımız bu sezon başarılı ve centilmence maçlar ortaya koyarak takıma büyük katkı sunacaklar” dedi.

Transfer edilen sporcular ise şöyle;

ARDA BERK KAYA (FORVET)

ÖMER BERKAY ŞALCI (FORVET)

TYRON HARRİS (GUARD)

ALİHAN DENİZ GENÇ (FORVET)

UTKU YÜCEDAĞ (FORVET)

KAAN SARIASLAN (FORVET)

RECEP SOLAK (PİVOT)

BURAK SELEN (PİVOT)

UĞUR HORTUM(PİVOT)

FAİK CAN KAŞIKÇI (GUARD)

MAHMUT CAN ÇETİN (FORVET)

MELİH KAPUCU (FORVET)

CHANCE COMANCHE (PİVOT)