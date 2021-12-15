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Mamak’tan Tek Binişlik Ulaşım Talebi 

Mamak'taki 9 mahalle muhtarı, Ankara Şehir Hastanesi ile Oran'a EGO aracılığıyla tek biniş ile ulaşım sağlanması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne talepte bulundu. 
Mamak’tan Tek Binişlik Ulaşım Talebi 

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Mamak'taki mahalle muhtarları, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına ulaşım talebinde bulundu. 9 mahalle muhtarlarının imzasını taşıyan yazılı talepte, "Kıbrıs köyü hareket noktasından Ankara Şehir Hastanesi ve Oran şehri tarafında çalışan vatandaşlarımızın ulaşımlarını tek biniş ile sağlamaları için, bu bölgelere servis konulmasını rica ederiz" ifadeleri kullanıldı. Muhtarlar, şimdi Büyükşehir'den gelecek mutlu haberi bekliyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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