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Manavgat’a 625 milyon TL'lik yatırım sözü

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat'a Büyükşehir Belediyesi olarak 86 milyon TL, ASAT olarak 539 milyon TL olmak üzere, 625 milyon TL'lik yatırım yapacaklarını söyledi.
Manavgat’a 625 milyon TL'lik yatırım sözü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çeşitli görüşmeler ve ziyaretler kapsamında Manavgat’a geldi. Manavgat’ta muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, turizmcilerle ayrı ayrı görüşen Başkan Böcek, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar ve İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hatice Avcı'yı da ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi'nce yapımı devam eden çalışmaları da yerinde inceleyen Başkan Böcek, Manavgat Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda basın toplantısı düzenledi.

MANAVGAT HALKI 'DAYI' DEDİ

İlçeye yaptığı ziyareti değerlendiren Başkan Böcek, seçim döneminde Manavgat halkının kendisini 'Dayı' olarak bağrına bastığını hatırlattı. Yerel seçimlerin ardından 8 Nisan tarihinden bu tarafa Manavgat'a ASAT dahil, 59 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını aktaran Başkan Böcek, kalan görev süresi içerisinde yapacakları yatırımları şöyle sıraladı:

"İçme suyuna 274 milyon 737 bin TL, kanalizasyona 115 milyon 384 bin TL, yağmur suyuna 14 milyon 205 bin TL, atıksu arıtmaya  135 milyon 500 bin TL, kırsal yollar dahil 85 milyon 550 bin TL, yalnızca ASAT 539 milyon 826 bin, Büyükşehir Belediyesi olarak 86 milyon TL olmak üzere toplamda, 625 milyon TL'lik yatırım yapacağız."

AŞEVİ VE EMEKLİ KAHVESİ

Başkan Böcek, sosyal projelere büyük önem verdiğini belirterek, Manavgat'a 3 kreş ve ayrıca etüt merkezleri yapacaklarını anlattı. Emekli kahvesi yapacaklarını da açıklayan Başkan Böcek, "Emekli bireylerimizin çayını, kahvesini ücretsiz içeceği projemizi gerçekleştireceğiz. Dağınık çalışmayalım diye Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasını açacağız, aşevi kuracağız" dedi.

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