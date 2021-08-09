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Manavgat'a Geçmiş Olsun Ziyareti

Ankara merkezli İdealist Genç Düşünürler Derneği, Manavgat’ta yangından etkilenen yerleri gezdi, afetzedelere geçmiş olsun dileklerini sundu. 
Manavgat'a Geçmiş Olsun Ziyareti

Ankara merkezli İdealist Genç Düşünürler Derneği (İGEDÜD) üyeleri, Manavgat’ta yangından etkilenen yerleri gezdi, afetzedelere geçmiş olsun dileklerini sundu. 

İDEDÜD Genel Başkanı Ömer Faruk Argun ziyaret sonrası yaptığı yazılı açıklamada, “Manavgat'ta yangından etkilenen yerleri yerinde inceleme imkânı bulduk. Orada gördüğümüz tahribatın büyüklüğü karşısında hayretler içerisinde kaldık. Afete maruz kalmış köyleri ve kırsal yerleşim yerlerini tek tek gezerek afetzedelerin acılarını ve dertlerini gözyaşlarıyla dinledik. Mağduriyetin giderilmesi konusunda sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Orman sadece ağaçlar topluluğundan ibaret değildir şüphesiz. Orman, kuşuyla kurduyla, gülüyle bülbülüyle, börtü böceğiyle, taşı ve toprağı ile bir ekosistemdir. Bu ekosisteme canımız pahasına sahip çıkmalıyız. Zira orman varsa biz varız, ormanlarımız yoksa bizim varlığımız tehlikede demektir. Lütfen ciğerlerimiz ormanlarımıza sahip çıkalım” ifadelerini kullandı. 

İLKSAYFA-

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