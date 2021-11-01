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Manavgat’ta inşaat malzemesi hırsızları tutuklandı

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde inşaatlardan çeşitli malzemeleri çalıp hurdacıya sattığı belirlenen T.K. (19), E.K. (18) ve B.K. (15), jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K. ve E.K. tutuklandı.
Manavgat’ta inşaat malzemesi hırsızları tutuklandı

Dün gece saatlerinde Manavgat’ın Ilıca Mahallesi’nde O.D.’ye ait inşaattan iskele kalıp demirleri, demir parmaklıklar ve beton el mikseri çalındı. O.D.’nin şikayeti üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde, şüphelilerin olay yerinden 07 ASR 248 plakalı minibüsle uzaklaştıklarını tespit etti. Minibüsün plakasından yola çıkan ekipler, hırsızlık şüphelileri T.K., E.K. ve B.K.’yi yakaladı. Daha önce de iki inşaattan hırsızlık gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilerin çaldıkları malzemeleri hurdacıya sattıkları tespit edildi. Şüphelilerin sanayide hurdacıya sattığı malzemeler de bulunarak sahiplerine iade edildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Suça sürüklenen çocuk B.K., savcı tarafından ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler T.K. ve E.K. sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı

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