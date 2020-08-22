Manavgat'ta orman yangını

Manavgat’ın Yeniköy Mahallesi Yerköprü mevkisinde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından karadan, yangın söndürme uçağı ve helikopterlerle de havadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla müdahale karadan devam etti.
KAPLUMBAĞAYI GAZETECİLER KURTARDI
Bölgede çekim yapan gazeteciler, yangının ilerlediği alanın kenarında bir kaplumbağayı görünce, bulunduğu yerden alarak en yakın yola çıkardı. Gazetecilerin dikkati sayesinde kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı.
Yangın kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları ise devam ediyor.
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