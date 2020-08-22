Manavgat'ta orman yangını

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangın bölgesinde mahsur kalan bir kaplumbağa ise gazeteciler tarafından kurtarıldı.