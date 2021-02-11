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Manavgat’ta sebze meyve deposunda yangın çıktı

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde sebze meyve deposunda yangın çıktı. Büyüyen alevler geceyi aydınlatırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.
Manavgat’ta sebze meyve deposunda yangın çıktı

Manavgat’a bağlı Ilıca Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki özel bir firmaya ait sebze meyve deposunda saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın tüm tesisi sararken, alevleri görenler durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar sonrası bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesi’ne ait çok sayıda itfaiye aracının yanı sıra sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tesisin iç kısmından başlayıp büyüyen yangına hızla müdahale etti. Jandarma ve polis ekipleri de tesisin çevresinde önlem alarak, müdahale eden ekipler dışında kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Ekipler yangının söndürülmesi için yoğun şekilde çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan tesisin yakınında bulunan yaklaşık 10 binada oturanlar büyük korku yaşarken, bölgedeki elektrik akımı tedbir amaçlı olarak kesildi.

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