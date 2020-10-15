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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden Kenan Keleşli ve Mikail Demir tutuklanırken, B.D. ve İ.H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi turizm bölgesinde bazı kişilerin yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ve Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma, teknik ve fiziki takip sonucunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Kenan Keleşli, Mikail Demir, B.D. ve İ.H.A.'nın geçen salı günü Çolaklı Mahallesi'nde bir evde buluştukları tespit edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı sonrasında eve baskın yapan jandarma ekipleri Kenan Keleşli, Mikail Demir, B.D. ve İ.H.A.'yı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 131 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 37 bin 200 lira ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler parmak izi ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından sorgusu yapılan şüphelilerden Kenan Keleşli ve Mikail Demir sevk edildikleri sulh ceza hakimi tarafından tutuklanırken, B.D. ve İ.H.A. tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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