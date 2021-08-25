Manavgat'ta yanan orman küllerinden doğuyor: Yedi bitki türü filizlendi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü başlayıp kısa sürede Akseki, İbradı, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerine sıçrayan orman yangını 10 günde söndürüldü. 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve 75 bin hektar alanın zarar gördüğü yangın, Türkiye’nin en büyük yangınlarından biri oldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 günde söndürülen 75 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınının ardından tabiat yeniden canlanıyor. Küle dönen ormanlık alanda 7 bitki türü filizlendi, 20 metrekarelik alanda 15 bitki yeşerdi.
25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:53
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