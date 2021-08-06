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Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında 10'uncu güne girildi. Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya sınırlarında 14 farklı noktada devam eden yangını söndürme çalışmaları, gece gündüz devam ediyor.
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde

Yangın, yerleşim yerlerinden uzakta ve sarp vadilerde sürüyor, alevlerin etkisini yitirdiği pek çok noktada da soğutma çalışması yapılıyor. Hava müdahalesiyle günde 1650 sorti yapılan bölgede, rüzgarın hızının azalmasıyla yangının bugün kontrol altına alınması bekleniyor.

Manavgat'ta, 28 Temmuz günü saat 12.05'te 4 farklı noktada başlayan orman yangınlarında 9'uncu güne girildi. Manavgat'a sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçrayan yangında, 7 kişi yaşamını yitirdi. İlk yangınlardan birini ilçe merkezinde başlatan C.Y. (16), Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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5 İLÇE 14 NOKTADA YANGIN

Yangın; Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya sınırlarında 14 farklı noktada devam ediyor. Gülendağ, Kızıldağ, Karaisa- Karabul arası, Karadere, Gölcük, Belbaşı, Karabucak Vadisi, Sinevi Vadisi, Katrancı Dağı, Eynif Ovası, Murtiçi, Güçlüköy, Güzelbağ- Alara arası ve Susuz'da süren orman yangınlarına ekipler, cansiperane müdahale ediyor. Yangın, yerleşim yerlerinden uzakta ve sarp vadilerde sürüyor, alevlerin etkisini yitirdiği pek çok noktada da soğutma çalışması yapılıyor. Bölgede, rüzgarın hızının azalmasıyla yangının bugün kontrol altına alınması bekleniyor.

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6511 PERSONELLE MÜDAHALE

Bölgede 8 uçak, 2 İHA, 19 helikopter, 1 insansız helikopter, 1832 araç ve 6 bin 511 personelle söndürme çalışmaları sürüyor. Hava müdahalesine katılan uçak ve helikopterler, günde ortalama 1650 sorti yaparak alevlere su bırakıyor. Yangından etkilenen 770 kişi ve görevlinin 763'ü tedavi edildi, 7 kişinin tedavisi devam ediyor. Afetten etkilenen 45 mahallede 2 bin 500 afetzedeye psikososyal destek verildi. 160 aileye konteyner kuruldu. Hasar tespit çalışmalarında 1352'si ağır hasarlı olmak üzere 2 bin 164 binanın hasar gördüğü tespit edildi.

3 BAKAN BÖLGEDE  

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bölgedeki söndürme çalışmalarını koordine ediyor. Çavuşoğlu, Kurum ve Karaismailoğlu, yangından etkilenen köylerde halkı ziyaret ediyor, taleplerini dinliyor, yangına müdahale eden görevli ve gönüllülerin çalışmalarını yerinde inceliyor.

İÇECEKLERE KAYNAK SUYUYLA SOĞUTMA

Gündoğmuş'un Karabul, Karaisa ve Kalecik mahallelerinde de dün ormanlık alanda evleri tehdit eden yangına karşı mücadele edilirken, alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması tehlikesine karşı elektrik kesildi. Elektrik olmadığı için de çalışan ekipler ve gönüllüler için bölgeye getirilen su ve ayran gibi içecekler soğutulamadı. Bunun için köylüler, pratik çözüm buldu. Dağlardan gelen buz gibi kaynak suyun oluşturduğu, 'Mehmet Ünal Ailesi Ayşe Ünal Hayratı' olarak yaptırılan çeşmenin 'ahar' olarak da adlandırılan hazne kısmında biriken doğal su, soğutma için kullanıldı. İçinde soğutulan su ve ayranlar, alevlerle mücadele eden ekiplere ikram edildi.

GENÇLİK MERKEZİNİN MASKOTU 'ATEŞ'

Öte yandan Manavgat'taki yangının ilk günlerinde, Gebeci Mahallesi'ndeki kırsalda AFAD ekipleri tarafından yavru köpek kurtarıldı. 3-4 aylık olduğu düşünülen yavru köpeğin annesinin ise yangında öldüğü belirlendi. AFAD ekipleri, yavru köpeği Manavgat Gençlik Merkezi'nde oluşturulan AFAD Koordinasyon Merkezi'ne getirdi ve 'Ateş' ismini verdi. Merkezdeki görevliler ve gönüllülerin maskotu olan 'Ateş', merkez içinde gün boyu geziyor, hem beslenip hem de bakımı yapılıyor.  

 

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