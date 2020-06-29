  • BIST 114.972
  • Altın 389,781
  • Dolar 6,8473
  • Euro 7,7017
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 24 °C
»

Manchester City, FA Cup'ta adını yarı finale yazdıran son takım oldu

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final maçında Manchester City, Newcastle United'ı deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Manchester City, FA Cup'ta adını yarı finale yazdıran son takım oldu

Manchester City, St. James Park Stadı'nda Newcastle United'a konuk oldu.

Belçikalı futbolcu Kevin de Bruyne'nin 37. dakikada penaltıdan attığı golle Manchester City ilk yarıyı 1-0 üstünlükle kapadı.

Pep Guardiola'nın öğrencileri, Raheem Sterling'in 68. dakikada attığı golle 2-0 öne geçti ve müsabaka bu skorla tamamlandı.

Manchester City, FA Cup'ta Arsenal, Manchester United ve Chelsea'nin ardından adını yarı finale yazdıran son takım oldu.

FA Cup yarı final eşleşmeleri belli oldu
FA Cup'ta çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasıyla, yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Yarı final eşleşmeleri Manchester United-Chelsea, Manchester City-Arsenal şeklinde gerçekleşti.

Kupada yarı final maçları 18-19 Temmuz'da, final maçı da 1 Ağustos'ta Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mario Gomez futbolculuk kariyerini sonlandırdı29 Haziran 2020 Pazartesi 09:48
  • Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan Roma'yı 2-0 yendi29 Haziran 2020 Pazartesi 09:47
  • MKE Ankaragücü, İbrahim Üzülmez'le ümitlendi29 Haziran 2020 Pazartesi 09:47
  • Kayserispor'a meşaleli karşılama29 Haziran 2020 Pazartesi 05:35
  • Beşiktaş'a Altınordu'dan iki isim28 Haziran 2020 Pazar 19:34
  • Fenerbahçe pes etmiyor28 Haziran 2020 Pazar 18:07
  • Trabzonspor zirve yolunda puan kaybetti28 Haziran 2020 Pazar 10:29
  • Mehmet Ekici'de kısmi yırtık tespit edildi28 Haziran 2020 Pazar 08:19
  • Trabzonspor evinde Ankaragücü engelini aşamadı28 Haziran 2020 Pazar 08:10
  • Trabzonspor'da Ekuban şoku!28 Haziran 2020 Pazar 08:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti