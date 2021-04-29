Manchester City final yolunda avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda Manchester City, yarı final ilk maçında deplasmanda Paris Saint-Germain'i (PSG) 2-1 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda Fransa temsilcisi PSG, yarı final ilk maçında İngiltere'nin Manchester City takımını Parc des Princes Stadı'nda konuk etti.

Karşılaşmaya atak başlayan PSG, Brezilyalı yıldız oyuncusu Neymar ile maçın başlarında yakaladığı iki gol fırsatını değerlendirememesine rağmen aradığı golü, 15. dakikada buldu.

Angel Di Maria'nın kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlağa savunma oyuncularından daha iyi yükselen takım kaptanı Marquinhos, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Manchester City'de sol kanattan Kevin De Bruyne'ün ceza sahası içine ortasına kimse dokunamayınca kaleye doğru yönelen meşin yuvarlak, ağlarla buluştu ve konuk ekip, 64. dakikada skoru 1-1'e getirdi.

Hız kesmeyen Manchester City, ceza sahası çizgisine yakın bölgeden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Riyad Mahrez'in sert şutunda meşin yuvarlak, barajın içinden geçerek fileleri sarstı ve İngiltere temsilcisi, maçın 71. dakikasında 2-1 öne geçti.

Manchester Cityli İlkay Gündoğan'a sert bir faul yapan PSG'li Idrissa Gueye, 77. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Manchester City, geriye düştüğü yarı final maçında PSG'yi 2-1 yendi.

PSG'de Marquinhos ve Gueye tarihe geçti

Görev aldığı son 12 Şampiyonlar Ligi maçında 5 kez ağları sarsan PSG'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos, üst üste en az iki organizasyonda çeyrek ve yarı finallerde gol atan Cristiano Ronaldo (2011-12, 2012-13, 2013-14) ve Antoine Griezmann'ın (2015-16, 2016-17) ardından 3. oyuncu olarak tarihe geçti.

Idrissa Gueye ise Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda iki kez kırmızı kart gören Real Madridli Alvaro Arbeloa'nın ardından ikinci oyuncu oldu.