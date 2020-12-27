  • BIST 1.426
  • Altın 456,485
  • Dolar 7,5595
  • Euro 9,2192
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 0 °C
SON DAKİKAElazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem
»

Manchester City İlkay Gündoğan'ın gol attığı maçta Newscaste United'ı 2-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Manchester City, İlkay Gündoğan'ın 14. dakikada gol attığı maçta Newcastle United'ı 2-0 yendi.
Manchester City İlkay Gündoğan'ın gol attığı maçta Newscaste United'ı 2-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Manchester City, Newcastle United'ı 2-0 yendi.

Manchester City, Etihad Stadı'nda konuk ettiği Newscastle United'a karşı Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan'ın 14. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı: 1-0

İspanyol Teknik Direktör Pep Guardiola'nın öğrencileri, Ferran Torres'in 55. dakikadaki golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Lige 2 maç eksiği bulunan Manchester City bu skorla puanını 23'e yükseltirken, Newcastle United 18 puanda kaldı.

Everton, Sheffield United'ı tek golle geçti
Premier Lig'deki diğer karşılaşmada, Everton, Sheffield United'ı 1-0 mağlup etti.

Bramall Lane Stadı'nda Sheffield United'ın konuğu olan Everton, 80. dakikada Gylfi Sigurösson'un attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun yedek başladığı karşılaşmada oynama şansı bulamadı.

Bu sonuçla puanını 29'a yükselten Everton ligde 2. sırada yer alırken, Sheffield United, ligdeki 15. karşılaşmasında da galibiyet elde edemedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli atlet Mevlüt Aras'tan erkekler 800 metrede 18 yaş altı salon Türkiye rekoru26 Aralık 2020 Cumartesi 09:58
  • Boston Celtics'in efsane isimlerinden KC Jones hayatını kaybetti26 Aralık 2020 Cumartesi 09:57
  • Kasımpaşa Medipol Başakşehir deplasmanında26 Aralık 2020 Cumartesi 09:57
  • Yukatel Denizlispor, Yalçın Koşukavak yönetiminde 3'te 3 peşinde26 Aralık 2020 Cumartesi 09:56
  • Trabzonspor ile Galatasaray 130. randevuda26 Aralık 2020 Cumartesi 09:54
  • Atletizmde Salon Rekor Deneme Yarışları'nda 4 yeni rekor25 Aralık 2020 Cuma 22:04
  • Galatasaray, Trabzon'a geldi25 Aralık 2020 Cuma 17:07
  • Eski TOSFED Başkanı Demir Berberoğlu'nun ismi 2021 sezonuna verildi25 Aralık 2020 Cuma 16:40
  • PFDK, Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı25 Aralık 2020 Cuma 16:02
  • Milli yüzücüler, Türkiye'ye Paralimpik Oyunları'nın 'ilk madalya'sını kazandırma peşinde25 Aralık 2020 Cuma 14:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti