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Manchester City, İlkay Gündoğan'ın gol attığı maçta West Bromwich'le berabere kaldı

İngiltere Premier Lig 13. hafta mücadelesinde Manchester City, West Bromwich ile 1-1 berabere kaldı.
Manchester City, İlkay Gündoğan'ın gol attığı maçta West Bromwich'le berabere kaldı

Etihad Stadı'nda West Bromwich'i konuk eden Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın 30. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

West Bromwich, Manchester City'li Ruben Dias'ın 43. dakikada kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda gol kaydedilmeyen karşılaşma 1-1 sona erdi.

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, maçın 90 dakikasında sahada kaldı.

Manchester City, bu skorla 20 puana yükselirken, West Bromwich de puanını 7 yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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