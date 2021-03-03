Manchester City, Premier Lig'de üste üste 15. galibiyetini aldı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Wolverhampton'u 4-1 mağlup etti.

Ligin 26. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Wolverhampton'u konuk etti.

Manchester City, 15. dakikada Wolverhampton'lu Leander Dendoncker'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Konuk ekip, Conor Coady'in 61. dakikadaki golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın öğrencileri 80. ve 90+2. dakikada Gabriel Jesus, 90. dakikada Riyad Mahrez'in attığı gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, Premier Lig'de üst üste 15. galibiyetini elde eden Manchester City, puanını 65'e yükseltirken, Wolverhampton ise 34 puanda kaldı.