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Manchester City'de Mahrez ve Laporte'nin Kovid-19 testleri pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Manchester City'de Mahrez ve Laporte'nin Kovid-19 testleri pozitif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif çıkan iki oyuncunun herhangi bir semptom göstermediği belirtildi.

Mahrez ve Laporte'nin sağlık protokollerine uygun olarak evlerinde karantinaya girdiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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