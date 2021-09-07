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Manchester United futbol kulübünün hisseleri Ronaldo ile ralli yaptı

Ağustos ayında yatırımcısına Manchester United yüzde 7,2, SS Lazio yüzde 4,8, Juventus yüzde 3,1, Borussia Dortmund yüzde 2,6, SL Benfica, yüzde 1,6, Olympique Lyon yüzde 0,9 kazandırdı.
Manchester United futbol kulübünün hisseleri Ronaldo ile ralli yaptı

Manchester United'ın hisseleri Cristiano Ronaldo'nun transferiyle ağustosu yüzde 7,2 değer kazancıyla tamamlayarak, bu dönemde yatırımcısına en çok kazandıran futbol kulübü hissesi oldu.

Futbol kulüplerinin hisseleri, yeni futbol sezonunun başlaması ile birlikte borsalarda ağustos ayını yükselişle tamamladı. Özellikle gerçekleştirilen etkili transferler ve yeşil sahalarda alınan başarılı sonuçlar futbol kulüplerinin borsalardaki performansını da olumlu etkiledi.

Dünyanın önde gelen halka açık 7 futbol kulübü hisselerinin ağustos performanslarına bakıldığında, Manchester United'ın yüzde 7,2, SS Lazio'nun yüzde 4,8, Juventus'un yüzde 3,1, Borussia Dortmund'un yüzde 2,6, SL Benfica'nın yüzde 1,6 ve Olympique Lyon'un yüzde 0,9 kazandırdığı görülüyor.

AFC Ajax hisseleri ise bu dönemde negatif ayrışarak yatırımcısına yüzde 1,7 kaybettirdi.

Manchester United'ın hisseleri Cristiano Ronaldo'nun transferiyle ralli yaptı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını ve futbolcunun 7 numaralı formayı giyeceğini duyurmuştu.

İtalyan kulübü SS Lazio da İtalya Birinci Futbol Liginde (Serie A) başarılı bir performans sergiliyor.

Cristiano Ronaldo'nun, Juventus da kalmayıp Manchester United'a gitmesine karşın Juventus'un da hisseleri gerçekleştirdiği etkili transferlerle birlikte artış kaydetti. Juventus, Brezilyalı forvet oyuncusu Kaio Jorge ve eski futbolcusu Moise Kean'ı kadrosuna katarken, Manuel Locatelli'yi de satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Portekiz Süper Liginde (Primeira Liga) lider konumda bulunan SL Benfica da UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda PSV Eindhoven'ı eledi. Benfica böylece yeşil sahalardaki başarısını hisse senedi piyasalarına da yansıttı.

Yıl başına göre performansta Benfica dikkati çekti
Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüplerinin yıl başına göre performansına bakıldığında 7 futbol kulübünün 5'i kazandırırken, 2'si kaybettirdi.

Bu dönemde SL Benfica, Borussia Dortmund, SS Lazio, Olympique Lyon ve Manchester United'ın hisseleri yükselirken, Juventus ve AFC Ajax'ın hisselerinde düşüş gözlendi.

Futbol kulüplerinin yıl başına göre performansına bakıldığında yatırımcısına SL Benfica yüzde 72,8, Borussia Dortmund yüzde 15,6, SS Lazio yüzde 8,7, Olympique Lyon yüzde 4,2 ve Manchester United yüzde 3 kazandırırken, Juventus yüzde 7,1 ve AFC Ajax yüzde 8,7 kaybettirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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