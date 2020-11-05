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Manchester United Teknik Direktörü Soljskjaer: Bugün çok iyi değildik

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 3. haftasında İstanbul'da Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen İngiliz ekibi Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Soljskjaer, iyi futbol oynamadıklarını söyledi.
Manchester United Teknik Direktörü Soljskjaer: Bugün çok iyi değildik

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Norveçli teknik adam, "Bugün çok iyi değildik. Böyle maçları hemen değerlendirmek çok zor. İlk 10 dakikada fırsatlar, açık alanlar ve gol bulacağımızı düşündük ancak kontrataktan 2 gol yedik." diye konuştu.

Yedikleri ilk golde büyük boş alan bırakmalarıyla ilgili soru üzerine Soljskjaer, "Kısa bir korner kullanıldı. Böyle böyle durumlarda karşı tarafta futbolcuların oynadığını unutabiliyorsunuz. Demba Ba da arkaya çok güzel sarktı. Kötü bir goldü. Bu seviyede böyle goller yememeliyiz. Böyle kolay goller yediğinizde ve bugün olduğu gibi daha fazla gol atamadığınızda maç kazanmak çok zor oluyor." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'in bulduğu ilk golle ilgili gelen ısrarlı sorular üzerine genç teknik adam, "Bu normalde yememeniz gereken bir gol. Kısa korner kullanılırken savunma görevlerimizi unuttuk ve üstümüze düşeni yapmadık. Bu benim sorumluluğumda. Bu seviyelerde böyle goller yememeliyiz." şeklinde görüş belirtti.

Soljskjaer, Premier Lig'de Arsenal'e UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Medipol Başakşehir'e yenilmelerinin kendilerini sarstığını anlatarak, "Benim için buna verilecek tek yanıt önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanmak ve kendimizi toparlamak. Umarım takımımız için de bu durum böyledir. Önümüzdeki cumartesi günü Everton maçı var. Onlar da zor bir rakip. Bu karşılaşmaya çok iyi hazırlanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Manchester United'ın İrlandalı eski futbolcusu Roy Keane'nin kendisinin görevden alınabileceği yönündeki yorumları üzerine Soljskjaer, "Ben böyle bir yorumun üstüne konuşamam. Her zaman yorumlar olacaktır ancak bizim güçlü kalmamız gerekiyor. Bu kulüpte belli bir iş yapmak için çalışıyoruz. Bunun için işe alındık. Ekibimle en iyisini yapmaya devam edeceğim." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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