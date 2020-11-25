Manchester United Teknik Direktörü Solskjaer: Maç genelinde iyi futbol oynadık

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 4. haftasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup eden İngiliz ekibi Manchester United'ın Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Old Trafford Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Norveçli teknik adam, takımının ilk yarıdaki futbolundan memnun kaldığını belirtti. Solskjaer, "İkinci yarı futbolcuların performansı düştü ancak maç genelinde iyi futbol oynadık. Çok iyi goller atıldı." dedi. Marcus Rashford'un bugünkü karşılaşmadaki performansını çok beğendiğini dile getiren Solskjaer, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında karşılaşacakları Paris Saint German (PSG) maçına odaklanacaklarını kaydetti.