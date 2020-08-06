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Manchester United ve Inter adını çeyrek finale yazdırdı

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ve Inter adını çeyrek finale yazdırdı.
Manchester United ve Inter adını çeyrek finale yazdırdı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayına ertelenen son 16 turuna 2 maçla devam edildi.

İngiltere temsilcisi Manchester United, deplasmanda 5-0 yendiği Avusturya takımı LASK'ı evinde 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Manchester United'ın gollerini 57. dakikada Jesse Lingard ve 88. dakikada Anthony Martial atarken, LASK'ın tek golünü 55. dakikada Philipp Wiesinger kaydetti. Manchester ekibi, Medipol Başakşehir'i eleyen Kopenhag'ın çeyrek finaldeki rakibi oldu.

Gecenin diğer maçında İtalya'nın Inter takımı, tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelede İspanyol ekibi Getafe ile karşılaştı.

Inter, Almanya'daki AufSchalke Arena'da oynanan müsabakayı 33. dakikada Romelu Lukaku ve 83. dakikada Christian Eriksen'in golleriyle 2-0 kazanarak son 8 takım arasına kaldı. İtalyan ekibi, çeyrek finalde Bayer Leverkusen-Rangers eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Turnuvada, Manchester United ile Inter'in yanı sıra Kopenhag ve Shakhtar Donetsk çeyrek finale yükselmişti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu, bugün TSİ 19.55'te başlayacak Sevilla-Roma ve Bayer Leverkusen-Rangers, TSİ 22.00'de başlayacak Basel-Eintracht Frankfurt ve Wolverhampton-Olympiakos maçlarıyla sona erecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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