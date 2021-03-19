Manchester United, Villarreal, Ajax ve Slavia Prag, çeyrek finale çıktı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakiplerini eleyen Manchester United, Villarreal, Ajax ve Slavia Prag, çeyrek finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turu karşılaşmaları tamamlandı.

İngiltere temsilcisi Manchester United, 1-1'in rövanşında San Siro Stadı'nda İtalya'nın Milan takımına konuk oldu. Manchester ekibi, 48. dakikada Paul Pogba'nın golüyle mücadeleyi 1-0 kazanarak çeyrek finale çıktı.

Villarreal, sahasında ağırladığı Dinamo Kiev'i ilk maçta olduğu gibi 2-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Ajax, 3-0 kazandığı mücadelenin rövanşında deplasmanda Young Boys'u 2-0 ile geçerek tur atladı.

Slavia Prag ise ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Rangers'ı deplasmanda 2-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı. Rangers'ta 61. dakikada Kemar Roofe ve 73. dakikada Leon Balogun kırmızı kart gördü.

Alınan sonuçlar şöyle:

Milan (İtalya) - Manchester United (İngiltere): 0-1

Villarreal (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0

Young Boys (İsviçre) - Ajax (Hollanda): 0-2

Rangers (İskoçya) - Slavia Prag (Çekya): 0-2